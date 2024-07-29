"Робили такі піруети": військовий про підготовку мобілізованих засуджених

Вони хочуть бути корисними власній країні

Засуджені мобілізовані українці досить вмотивовані для того, аби захищати свою країну. Вони впевнені, що на фронті від них більше користі, ніж у місцях позбавлення волі.

Кожен з засуджених підписує контракт з Силами оборони до закінчення особливого періоду. Про те, як відбувається підготовка мобілізованих засуджених, написав у соцмережах військовий інструктор Олександр Морозов.

Як відбувається підготовка засуджених мобілізованих українців

Військовий написав історію, як йому представили 70 мобілізованих ув’язнених. Під час знайомства з ними він зрозумів, що вони вмотивовані захищати Україну.

Морозов відзначив підготовку мобілізованих. Він написав, що якби Буданов побачив, які піруети вони виробляють, то забрав би до себе. При цьому їм можна довіряти не лише зброю та транспорт, а й гроші.

"Ці тіпи робили такі піруети, що якби це бачив Кирило Олексійович (Буданов ― ред.), відразу забрав би до себе в службу. Я довіряв їм свою машину, зброю, сумку з готівкою. І на мільйон процентів був впевнений що ці рицарі мене не під***ть (обдурять ― ред.", ― написав військовий.

Він попросив допомогти мобілізованим укомплектувати новостворений підрозділ штурмовиків. Їм потрібно все: медицина, зв’язок, техніка. Для потреб нового підрозділу Морозов відкрив "банку".

"Якщо є бажання і можливість, давайте їм трішки закинемо на ход ноги. Можна кешем, можна технікою, можна зв'язком, старлінком, чи медициною. Вирішив їм допомогти, бо маю таку можливість, у цих хлопців такої можливості, на жаль, немає", ― написав Морозов.

Українці в коментарях підтримали мобілізованих засуджених. Одразу знайшлось багато охочих допомогти новому підрозділу.

Нагадаємо, 10 травня Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт, який дозволяє мобілізацію ув’язнених за власним бажанням. Засуджені можуть отримати умовно-дострокове звільнення за підписання контракту з Силами оборони.

Таку можливість мають не усі ув’язнені. Нею не зможуть скористатись засуджені за тяжкі злочини (вбивства та зґвалтування), злочини проти національної безпеки. Також не можуть мобілізуватись корупціонери.

"Телеграф" раніше повідомляв, що засуджені жінки уклали контракт із ЗСУ. Поки що їх лише семеро.