"Делали такие пируэты": военный о подготовке мобилизованных осужденных

Они хотят быть полезными собственной стране

Осужденные мобилизованные украинцы достаточно мотивированы для того, чтобы защищать свою страну. Они уверены, что на фронте от них больше пользы, чем в местах лишения свободы.

Каждый из осужденных подписывает контракт с Силами обороны до истечения особого периода. О том, как проходит подготовка мобилизованных осужденных, написал в соцсетях военный инструктор Александр Морозов.

Как проходит подготовка осужденных мобилизованных украинцев

Военный написал историю о том, как ему представили 70 мобилизованных заключенных. При знакомстве с ними он понял, что они мотивированы защищать Украину.

Морозов отметил подготовку мобилизованных. Он написал, что, если бы Буданов увидел, какие пируэты они делают, то забрал бы к их себе. При этом им можно доверять не только оружие и транспорт, но и деньги.

"Эти типы делали такие пируэты, что если бы это видел Кирилл Алексеевич (Буданов ― ред.), сразу забрал бы к себе в службу. Я доверял им свою машину, оружие, сумку с наличными. И на миллион процентов был уверен, что эти рыцари меня не под***ть (обманут ― ред.)", ― написал военный.

Он попросил помочь мобилизованным укомплектовать новосозданное подразделение штурмовиков. Им необходимо все: медицина, связь, техника. Для нужд нового подразделения Морозов открыл "банку".

"Если есть желание и возможность, давайте им немного забросим на ход ноги. Можно кэшем, можно техникой, можно связью, старлинком или медициной. Решил им помочь, потому что имею такую возможность, у этих ребят такой возможности, к сожалению, нет ", — написал Морозов.

Украинцы в комментариях поддержали мобилизованных осужденных. Сразу нашлось много желающих помочь новому подразделению.

Напомним, 10 мая Рада проголосовала во втором чтении за законопроект, разрешающий мобилизацию заключенных по собственному желанию. Осужденные могут получить условно-досрочное увольнение за подписание контракта с Силами обороны.

Такую возможность имеют не все заключенные. Ею не смогут воспользоваться осужденные за тяжкие преступления (убийства и изнасилования), преступления против национальной безопасности. Также не могут мобилизовать коррупционеров.

"Телеграф" ранее сообщал, что осужденные женщины заключили контракт с ВСУ. Пока их всего семеро.