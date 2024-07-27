Українцям пропонують цікаву вакансію з бронею від мобілізації: беруть навіть без досвіду роботи

Компанія може надати житло для приїжджих

В Україні стає все простіше знайти роботу з бронею від мобілізації. Роботодавці адаптуються до нових умов та пропонують майбутнім співробітникам все більше таких вакансій.

Так, у Дніпрі шукають пакувальника дитячих іграшок. Фахівцеві обіцяють бронювання від мобілізації та зарплату від 19 до 22 тисяч гривень за місяць.

Крім цього, компанія дає житло приїжджим, що розташоване неподалік місця роботи. Для місцевих пропонують корпоративне розвезення працівників. Для всіх співробітників комплексний обід за рахунок компанії.

Графік стандартний — 5/2 з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00. У компанії зазначають, що на роботу можна прийти без досвіду. Підходить як для чоловіків, так і для жінок.

В обов'язки пакувальника входить:

пакування дитячих іграшок згідно з вимогами та стандартами компанії;

перевірка якості іграшок перед пакуванням;

маркування та етикетування упаковок;

підготовка готової продукції до відправки;

підтримка чистоти та порядку на робочому місці.

Нагадуємо, що на ринку праці з'являється все більше цікавих вакансій з бронею від мобілізації. Наприклад, вже зараз можна знайти вакансії для водіїв із зарплатою від 50 тисяч гривень.

На стабільну та привабливу роботу шукають людей у Києві. Є три цікаві вакансії, які пропонують претендентам не лише зарплату від 20 тисяч гривень, а й можливість бронювання.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні щодня більше вакансій для водіїв з бронею і непоганою зарплатою. Є цікаві пропозиції для водіїв та експедиторів від відомих компаній.