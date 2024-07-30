Субсидию дадут с долгами: в каком случае это возможно

Наличие задолженности проверяют перед предоставлением субсидии

Упустить шанс на получение субсидии от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг можно, если допустить появление долгов. Просроченность задолженности должна быть больше трех месяцев, срок исковой давности должен быть актуальным, а общая сумма превышать 40 необлагаемых налогом минимумов доходов на день обращения за субсидией (680 грн).

В постановлении Кабмина о предоставлении субсидии говорится, что исключением является задолженность за услугу по поставке и распределению газа. Она должна быть начислена поставщиком через решение суда относительно норм потребления, если нет счетчика, а также при приведении объемов использованного газа к стандартным условиям. Другое исключение — когда задолженность возникла из-за не предоставления ПФУ информации, необходимой для назначения и определения размера жилищной субсидии разными объединениями.

Если у вас возникла задолженность, не входящая в эти два исключения, вы можете получать субсидию если:

подпишете за предприятием поставщиком услуг договор о реструктуризации долга — в таком случае копию такого договора добавляют в документы на получение субсидии

продолжается суд судебное дело по поводу правомерности задолженности

долг погашен.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что субсидия может покрывать разнообразные жилищно-коммунальные услуги, но предоставляется не на все. Конкретные услуги, на которые требуется субсидия, человек должен самостоятельно указать в заявлении.