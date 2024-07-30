Не тільки "Ірочка": як ласкаво звернутися до Ірини українською

Існує багато варіантів, як ласкаво звернутися до Ірин

Зараз багато хто переходить українською мовою. Однак мало хто знає, як ласкаво звертатися до людей на ім’я.

"Телеграф" вирішив розібратися, як звідки пішло ім’я Ірина. Також ми розповімо, скільки людей носить це ім’я і як ласкаво звертатися до них.

Ім’я Ірина походить від імені давньогрецької богині Ейрени. Вона відповідає за мирне життя. Буквальне трактування значення цього імені звучить як "мир і спокій".

За даними порталу "Рідні", це ім’я дуже поширене в Україні. Його носить 763 801 людина.

Ми звикли Ірина ласкаво називати Ірочками. Однак є велика кількість коротких варіантів цього імені.

Ірин також можна назвати:

Іринка;

Ірішка;

Іруся;

Іруша;

Іренка;

Арінка;

Аришка;

Арюша;

Ріна;

Рена.

Зазначимо, що однією з відомих жінок із цим ім’ям є колишній нардеп, мовознавець та філолог Ірина Фаріон. Її підстрелили 19 липня, а вже буквально за кілька годин жінка померла.

Прощання з мовознавцем відбулося 22 липня у Львові, а вже 25 липня Нацполіція, СБУ разом із іншими службами затримали підозрюваного. Пізніше в мережі з’явилося відео затримання та фото підозрюваного — зараз йому обрали запобіжний захід.

Ірині Фаріон планують у Києві поставити пам’ятник. Відповідна петиція з’явилась на сайті Київради.