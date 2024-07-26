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Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон обрали запобіжний захід, але захист готуватиме апеляцію: деталі (відео)

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
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Автор
В'ячеслав Зінченко та Ірина Фаріон
В'ячеслав Зінченко та Ірина Фаріон. Фото Колаж "Телеграф"

Донька відреагувала на рішення суду

У п'ятницю, 26 липня, суд обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон. 18-річного мешканця міста Дніпро відправлено під варту без альтернативи внесення застави.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора. Там зазначається, що саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори.

За ґратами хлопець проведе 60 днів. Обирали хлопцю запобіжний захід в Галицькому районному суді.

ЗМІ повідомляють, що адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон хоче подати апеляцію на рішення суду. Дочка Фаріон задоволена рішенням суду в міру запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві її матері.

Нагадаємо, що суд по справі вбивства Ірини Фаріон повернувся після перерви. 18-річного підозрюваного у вбивстві філологині захищатиме адвокат Ігор Сулима. Раніше він неодноразово захищав людей, яких підозрювали у зраді і колаборантстві.

Також додамо, що в залі суду донька вбитої Ірини Фаріон Софія Семчишин емоційно висловлювалась в бік підозрюваного. Зухвала поведінка молодика не залишилась без уваги росіян. Вони почали називати хлопця "красавчином" та "героєм".

Вбивство Ірини Фаріон — що відомо

У п'ятницю, 19 липня, у Львові на вулиці Масарика підстрелили жінку. Пізніше виявилось, що це була відома мовознавиця Ірина Фаріон.

Близько 19:30 невідомий чоловік вистрілив Ірині Фаріон у скроню біля її будинку, після чого її негайно госпіталізували. Повідомлялося, що стан Фаріон украй важкий, у неї трапилася глибока мозкова кома, а потім і зупинка серця. Серце змогли запустити. Проте лікарі намагалися врятувати її життя кілька годин, проте стан жінки був надто важким і вже о 23:20 настала біологічна смерть.

Пізніше стало відомо, що кілер який скоїв замах на Ірину Фаріон, використовував пістолет Макаров. Про це "Телеграфу" повідомили джерела в Національній поліції.

Слідство розглядає декілька версій причин вбивства відомої української філологині Ірини Фаріон. Мовиться про особисту неприязнь, громадсько-політичну діяльність, а також замовне вбивство.

За словами очевидців, перед замахом на Ірину Фаріон за її домом стежив підозрілий хлопець. Він два-три тижні сидів на лавці у дворі, ні з ким не спілкувався і просто спостерігав.

На події відреагував президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, що для встановлення обставин злочину залучено Нацполіцію та СБУ. Глава держави також заявив, що кожен винний у цьому нападі має понести повну відповідальність.

У неділю, 22 липня, у Львові проходило прощання з відомою філологинею, мовознавицею та колишньою нардепкою Іриною Фаріон. Кореспондент "Телеграфу" Ян Доброносов був присутнім на церемонії прощання. Сотні людей прийшли до Гарнізонного храму святих апостолів Петра та Павла у центрі Львова.

Підозрюваний у вбивстві Фаріон — що про нього відомо

У четвер, 25 липня, ймовірного підозрюваного у скоєнні вбивства Ірини Фаріон, затримали у Дніпрі. Операцію із затриманням реалізували фахівці Національної поліції України, СБУ та інших служб. Пізніше у мережі з’явилося відео, на якому очевидці зафільмували затримання ймовірного підозрюваного. За даними ЗМІ, затримання відбулося у ЖМ "Парус".

Потім в одному із великих українських Telegram-каналів опублікували його фото. Зазначається, що ймовірний підозрюваний 2006 року народження і зараз йому 18 років.

Затриманого юнака, якого можуть підозрювати у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, сусіди характеризують як чемного, цілеспрямованого та доброзичливого хлопця. За їхніми словами, він не міг вчинити замах на філологиню. А батько, який служить на фронті запевняє, що той є патріотом і мотивів для скоєння цього злочину він не мав.

Сам молодик був підписаний у соцмережах на низку ультраправих груп. Зокрема, він стежив за публічною сторінкою "Проти системи", власником якої, як зазначено в описі, є блогер Марко Бондаренко, який просуває конспірологічні теорії, а також расистські та неонацистські ідеї.

Також міністр МВС Ігор Клименко сказав, що йому оголошено про підозру. В'ячеслав Зінченко, підозрюваний у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон, склав список наступних можливих жертв. Однією з них мав стати народний депутат Максим Бужанський. "Телеграф" розповідав, що про нього відомо.

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#Львів #Суд #Ірина Фаріон