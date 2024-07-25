У Києві може з’явитися пам’ятник Ірині Фаріон: подробиці

Жінку застрелили серед білого дня у дворі її будинку

Житель столиці пропонує встановити у Києві пам’ятник чи пам’ятну дошку на честь убитої у Львові Ірини Фаріон. На думку чоловіка, це стане символом нашої подяки за її працю та відданість Україні.

Відповідна петиція з’явилася на сайті Київради та вже почала активно набирати підписи. Автором пропозиції виступив Андрій Слободян.

Так, на сайті електронних петицій було опубліковано пропозицію щодо встановлення пам’ятника або пам’ятної дошки Ірині Фаріон для вшанування її як видатної української громадської діячки, філологині та захисниці української мови.

На думку автора петиції, Ірина Фаріон була відома не лише своєю боротьбою за збереження та розвиток української мови, а й своєю активною участю у політичному житті країни.

"На жаль, її життя було трагічно обірване внаслідок жорстокого вбивства, що стало великим ударом для українського суспільства", — йдеться у повідомленні.

Автор петиції звертається до столичної влади та пропонує встановити у Києві пам’ятник чи пам’ятну дошку Ірині Фаріон, що стане символом нашої подяки за її працю та відданість Україні.

"Встановлення пам’ятника Ірині Фаріон стане символом нашої подяки за її працю та відданість Україні. Це також буде важливим кроком у збереженні пам’яті про тих, хто віддав своє життя заради нашої національної ідентичності та культурної спадщини", — резюмує ініціатор встановлення пам’ятника Фаріон.

На момент публікації новини петиція набрала 293 підписи із 6000 необхідних для її розгляду. Підписати пропозицію можна буде ще протягом 56 днів.

Нагадаємо, відома мовознавиця Ірина Фаріон, яка неодноразово робила гучні та скандальні заяви, трагічно померла після замаху на неї. Лікарі виборювали її життя 4 години, але серце 60-річної жінки не витримало.

Зауважимо, що замах було скоєно 19 липня ввечері, проте поліція не змогла відразу затримати нападника. У той же час сусіди розповіли, що невідомий підозрілий юнак понад 2 тижні ходив біля будинку Фаріон.

Нині слідство має три основні версії замаху на мовознавцю, в яких не виключають і "російський слід". На даний момент кілер не знайдено.

Останне інтерв’ю перед смертю Ірина Фаріон дала "Телеграфу". У ньому вона говорила про українську мову та російськомовних військових, про Майдан, президентів України та про багато інших резонансних тем.

Раніше "Телграф" розповідав про те, що в мережі вигадали, як заробити на вбивстві Фаріон. Заповзятливі ділки вирішили хайпонуть і запропонували своїм покупцям придбати панамку, яку носив ймовірний кілер.