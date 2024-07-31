Температурні гойдалки: коли у Києві потеплішає до майже +30 градусів

Синоптики дали прогноз

У столиці України на початку тижня панувала прохолодна погода з хмарністю та вітрами. Однак найближчими днями варто готуватись до росту показників термометрів та ясного неба.

Цими днями також іноді передбачаються пориви свіжого вітру, максимальна концентрація яких буде лише у середу. Про це повідомили у ресурсі Meteofor.

Протягом останнього дня липня очікується переважно сонячна погода, хоча місцями на небі плаватимуть хмари. Вдень температура сягне +25 градусів, а вночі вона опустилась до +15 градусів. Найбільші пориви вітру прогнозуються з ранку і до пізнього вечора — свіжі 8-10 м/с.

Четвер, 1 серпня, принесе у місто також легку похмурість. Повітря вдень прогріється до +29 градусів. Вночі воно охолоне +15 градусів. Найсильніші вітри протягом доби передбачаються тільки у денний час — свіжі 8 м/с.

П'ятниця, 2 серпня, буде також сонячною, хоча іноді очікується мінлива хмарність. Денна температура підніметься до +28 градусів. Вночі показники термометрів впадуть до +17 градусів. Протягом четверга сила вітрів коливатиметься від тихих 1 м/с до слабких 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, якою очікується погода в Україні до вихідних.