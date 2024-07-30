Липень прощається з Києвом сильними вітрами: якої погоди чекати найближчими днями

Дощів у цей період не прогнозується

У столиці України зафіксувались прохолода, хмарність та вітри. За словами синоптиків, найближчими днями варто очікувати на зниження сили останнього природного явища та підвищення денної температури.

Опадів протягом вівторка-четверга не передбачається. Про це кажуть на сайті Meteofor.

Вівторок, 30 липня, прогнозується сильно похмурим, але сухим. У денний час температура повітря має прогрітись до +22 градусів, а вночі показники зафіксувались близько +15 градусів. Протягом доби сила вітру не вщухатиме нижче сильних-міцних 11-14 м/с.

Наступного дня, 31 липня, очікується мінлива хмарність. Дощів не передбачається. Повітря вдень прогріється до +25 градусів. Вночі воно охолоне +16 градусів. Найбільші пориви вітру очікуються з ранку і до пізнього вечора — свіжі 9-10 м/с.

Перший день серпня принесе у місто також похмурість, але опадів не буде. В цей день очікується найбільша денна температура — +28 градусів. Вночі показники термометрів впадуть до +15 градусів. Протягом четверга сила вітрів коливатиметься від тихих 1 м/с до помірних 6-7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що посухи зміняться повенями. Україна також попадає в зону, де збільшиться кількість опадів.