Україну заллє дощами, але не скрізь: на яку погоду чекати українцям в останні дні липня

Україну може затягнути хмарами

В Україні останнім часом спека потроху йде на спад. І ця тенденція, судячи з усього, збережеться до кінця липня.

Про це розповів відомий синоптик, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич спеціально для матеріалу "Телеграфа" "В Україну повертається африканська спека: коли і де буде 38 градусів ".

Згідно з його прогнозом, у міру просування циклону до України погодні умови в нашій країні також зміняться останніми днями липня – посилиться північно-західний вітер із поривами місцями до 15–20 м/с та похолодає.

"На тлі зниження температури також буде помітно більше хмарності. У північних та північно-східних регіонах пройдуть невеликі дощі", — розповів синоптик.

Отже, 30–31 липня у північно-східних та місцями центральних областях пройдуть невеликі дощі. На решті території країни без істотних опадів. Вітер очікується північно-західний, подекуди пориви до 15–20 м/с. Температура повітря вночі +11…+17°С, днем +21…+26°С. У південно-східній частині вночі +17…+22°С, удень +26…+31°С.

Нагадаємо, кліматолог Світлана Бойченко розповіла "Телеграфу", через що в Україні встановилася така спека, що буде з урожаєм і як на погоду впливає війна. Вона також дала прогноз на майбутню зиму.