Температурные качели: когда в Киеве потеплеет почти до +30 градусов

Синоптики дали прогноз

В столице Украины в начале недели была прохладная погода с облачностью и ветрами. Однако в ближайшие дни следует готовиться к росту показателей термометров и ясного неба.

На днях также иногда предполагаются порывы свежего ветра, максимальная концентрация которых будет только в среду. Об этом сообщили в ресурсе Meteofor.

В последний день июля ожидается преимущественно солнечная погода, хотя местами на небе будут плавать облака. Днем температура составит +25 градусов, а ночью она опустилась до +15 градусов. Наибольшие порывы ветра прогнозируются с утра и до позднего вечера – свежие 8-10 м/с.

Четверг, 1 августа, принесет в город также легкую пасмурность. Воздух днем прогреется до +29 градусов. Ночью он остынет +15 градусов. Самые сильные ветра в течение суток предполагаются только в дневное время – свежие 8 м/с.

Пятница, 2 августа, будет также солнечной, хотя иногда ожидается переменная облачность. Дневная температура поднимется до +28 градусов. Ночью показатели термометров упадут до +17 градусов. В течение четверга сила ветров будет колебаться от тихих 1 м/с до слабых 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой ожидается погода в Украине до выходных.