Розлади психіки і мобілізація: з якими хворобами можуть виключити з обліку

До переліку увійшло 6 пунктів

В Україні продовжується мобілізація чоловіків і жінок віком від 25 до 60 років. Проте навіть під час дії воєнного стану є категорії чоловіків, яких не мобілізують за станом здоров'я. Зокрема, мовиться про розлади психіки та поведінки.

"Телеграф", посилаючись на видання "Уніан" розповість, з якими розладами психіки можуть виключити з військового обліку. Ці захворювання дають право на відстрочку від призову.

З військового обліку виключають, якщо є:

різко виражені стійкі психічні розлади;

розлади психіки і поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин: алкоголю або наркотиків (синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами);

шизофренія, шизотипні та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;

невротичні розлади з різко вираженими, стійкими хворобливими проявами;

різко виражені поведінкові розлади зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій.

Глибока і важка розумова відсталість — також у цьому списку.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть призвати людину до війська з гемороєм.