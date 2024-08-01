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Розлади психіки і мобілізація: з якими хворобами можуть виключити з обліку

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Мобілізація в Україні Новина оновлена 01 серпня 2024, 14:53
Мобілізація в Україні. Фото Колаж "Телеграф"

До переліку увійшло 6 пунктів

В Україні продовжується мобілізація чоловіків і жінок віком від 25 до 60 років. Проте навіть під час дії воєнного стану є категорії чоловіків, яких не мобілізують за станом здоров'я. Зокрема, мовиться про розлади психіки та поведінки.

"Телеграф", посилаючись на видання "Уніан" розповість, з якими розладами психіки можуть виключити з військового обліку. Ці захворювання дають право на відстрочку від призову.

З військового обліку виключають, якщо є:

  • різко виражені стійкі психічні розлади;
  • розлади психіки і поведінки внаслідок вживання психоактивних речовин: алкоголю або наркотиків (синдром залежності з різкими, стійкими психічними розладами);
  • шизофренія, шизотипні та маячні розлади, афективні розлади з часто повторюваними фазами;
  • невротичні розлади з різко вираженими, стійкими хворобливими проявами;
  • різко виражені поведінкові розлади зі схильністю до повторних тривалих декомпенсацій або патологічних реакцій.
  • Глибока і важка розумова відсталість — також у цьому списку.

Раніше "Телеграф" писав, чи можуть призвати людину до війська з гемороєм.

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