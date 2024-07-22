Чи можуть мобілізувати, якщо у вас вивих плеча: все вирішує ВЛК

На рішення впливає кілька факторів

Під час воєнного стану в Україні продовжує діяти обов'язкова мобілізація військовозобов'язаних, які за певних умов можуть отримати відстрочку. Проте чи стане вивих плеча або руки на заваді служби.

"Телеграф" розбирався у цьому питанні. Зауважимо, що лише військово-лікарська комісія (ВЛК) визначає ступінь порушення функцій організму та придатність до військової служби.

Згідно з наказом Міноборони існує ряд хвороб, які надають людині статус непридатний або тимчасову відстрочку. У випадку вивиху суглоба руки чи ноги це залежить від ступеня отриманої травми. Тобто, якщо вивих простий без додаткових ускладнень чи переломів, то ВЛК може надати тимчасову відстрочку. Але у такому випадку людина має пройти стаціонарне лікування та діагностику у визначеному комісією медичному закладі.

Якщо ж йдеться про вивих суглоба через хронічне чи вроджене захворювання, то на отримання статусу непридатний впливатиме ступінь порушення функції кінцівки та рецидиви хвороби.

Зауважимо, що тимчасова відстрочка у разі вивиху плеча чи руки надається на визначений ВЛК термін. Водночас в Україні наразі існує 4 категорії придатності військовозобов'язаних, тому комісія за наявності хронічного захворювання, яке не викликає великих порушень функції може визнати людину придатною.

Окрім того, якщо буде доведено, що травма отримана військовослужбовцем навмисно задля відстрочки це загрожує кримінальним провадженням.

Раніше "Телеграф" писав про те, з яким зором зараз не мобілізують до армії.