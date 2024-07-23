З гемороєм на фронт? Чи можуть призвати із цим захворюванням на службу в Україні
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Військовозобов’язані, які мають захворювання венозного апарату прямої кишки, отримають статус залежно від форми недуги.
До списку хвороб, з якими військовозобов’язаних можуть взяти на службу, також входить геморой. Однак у цьому випадку є деякі нюанси щодо статусу цієї особи.
Ця інформація була опублікована в тексті наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України. Там вказано повний перелік захворювань, з якими беруть та не беруть на службу.
Важливо додати, що з 4 травня 2024 року в Україні скасовано статус "обмежено придатний". Натомість запровадили статус "придатний до військової служби з певними обмеженнями".
Таким чином, військовозобов’язані, які мають захворювання венозного апарату прямої кишки, отримають статус залежно від форми недуги.
Усі форми геморою:
- Статус "придатний" – з рідкісними загостреннями при успішному лікуванні;
- Статус придатного для служби у тилу – з випаданням вузлів 2-3 стадії.
При цьому додамо, що не мобілізуватимуть осіб із цими захворюваннями кишківника (за умови значних порушень функцій):
- кишкова непрохідність;
- виразкова хвороба дванадцятипалої кишки;
- паралітичний ілеус;
- синдром роздратованого кишківника;
- дивертикулярна хвороба;
- мегаколон;
- інвагінація;
- спайкова хвороба;
- інші патології прямої кишки та заднього проходу.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з якими хворобами українців точно не мобілізують на службу. Названо повний перелік захворювань.