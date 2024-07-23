Рус

З гемороєм на фронт? Чи можуть призвати із цим захворюванням на службу в Україні

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
Читать на русском
Автор
фото з відкритих джерел Новина оновлена 23 липня 2024, 12:05

Військовозобов’язані, які мають захворювання венозного апарату прямої кишки, отримають статус залежно від форми недуги.

До списку хвороб, з якими військовозобов’язаних можуть взяти на службу, також входить геморой. Однак у цьому випадку є деякі нюанси щодо статусу цієї особи.

Ця інформація була опублікована в тексті наказу Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року про затвердження змін до Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України. Там вказано повний перелік захворювань, з якими беруть та не беруть на службу.

Важливо додати, що з 4 травня 2024 року в Україні скасовано статус "обмежено придатний". Натомість запровадили статус "придатний до військової служби з певними обмеженнями".

Таким чином, військовозобов’язані, які мають захворювання венозного апарату прямої кишки, отримають статус залежно від форми недуги.

Усі форми геморою:

  • Статус "придатний" – з рідкісними загостреннями при успішному лікуванні;
  • Статус придатного для служби у тилу – з випаданням вузлів 2-3 стадії.

При цьому додамо, що не мобілізуватимуть осіб із цими захворюваннями кишківника (за умови значних порушень функцій):

  • кишкова непрохідність;
  • виразкова хвороба дванадцятипалої кишки;
  • паралітичний ілеус;
  • синдром роздратованого кишківника;
  • дивертикулярна хвороба;
  • мегаколон;
  • інвагінація;
  • спайкова хвороба;
  • інші патології прямої кишки та заднього проходу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, з якими хворобами українців точно не мобілізують на службу. Названо повний перелік захворювань.

Теги:
#Україна #Армія #Геморой #Мобілізація