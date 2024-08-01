Расстройства психики и мобилизация: с какими заболеваниями могут исключить из учета
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В Украине продолжается мобилизация мужчин и женщин от 25 до 60 лет. Однако даже во время действия военного положения есть категории мужчин, которых не мобилизуют по состоянию здоровья. В частности, речь идет о расстройствах психики и поведения.
"Телеграф", ссылаясь на издание "Униан" расскажет, с какими расстройствами психики могут быть исключены из военного учета. Эти заболевания дают право на отсрочку от призыва.
Из военного учета исключают, если:
- резко выраженные стойкие психические расстройства;
- расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ: алкоголя или наркотиков (синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами);
- шизофрения, шизотипные и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;
- невротические расстройства с резко выраженными, стойкими болезненными проявлениями;
- резко выраженные поведенческие расстройства со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям.
- Глубокая и тяжелая умственная отсталость также в этом списке.
Ранее "Телеграф" писал, могут ли призвать человека в армию с геморроем.