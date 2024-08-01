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Расстройства психики и мобилизация: с какими заболеваниями могут исключить из учета

Автор
Марина Ищенко Марина Ищенко
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Автор
Мобилизация в Украине Новость обновлена 01 августа 2024, 14:53
Мобилизация в Украине. Фото Коллаж "Телеграф"

В список вошло 6 пунктов

В Украине продолжается мобилизация мужчин и женщин от 25 до 60 лет. Однако даже во время действия военного положения есть категории мужчин, которых не мобилизуют по состоянию здоровья. В частности, речь идет о расстройствах психики и поведения.

"Телеграф", ссылаясь на издание "Униан" расскажет, с какими расстройствами психики могут быть исключены из военного учета. Эти заболевания дают право на отсрочку от призыва.

Из военного учета исключают, если:

  • резко выраженные стойкие психические расстройства;
  • расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ: алкоголя или наркотиков (синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами);
  • шизофрения, шизотипные и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;
  • невротические расстройства с резко выраженными, стойкими болезненными проявлениями;
  • резко выраженные поведенческие расстройства со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям.
  • Глубокая и тяжелая умственная отсталость также в этом списке.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли призвать человека в армию с геморроем.

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