Расстройства психики и мобилизация: с какими заболеваниями могут исключить из учета

В список вошло 6 пунктов

В Украине продолжается мобилизация мужчин и женщин от 25 до 60 лет. Однако даже во время действия военного положения есть категории мужчин, которых не мобилизуют по состоянию здоровья. В частности, речь идет о расстройствах психики и поведения.

"Телеграф", ссылаясь на издание "Униан" расскажет, с какими расстройствами психики могут быть исключены из военного учета. Эти заболевания дают право на отсрочку от призыва.

Из военного учета исключают, если:

резко выраженные стойкие психические расстройства;

расстройства психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ: алкоголя или наркотиков (синдром зависимости с резкими, стойкими психическими расстройствами);

шизофрения, шизотипные и бредовые расстройства, аффективные расстройства с часто повторяющимися фазами;

невротические расстройства с резко выраженными, стойкими болезненными проявлениями;

резко выраженные поведенческие расстройства со склонностью к повторным длительным декомпенсациям или патологическим реакциям.

Глубокая и тяжелая умственная отсталость также в этом списке.

Ранее "Телеграф" писал, могут ли призвать человека в армию с геморроем.