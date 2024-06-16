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З цими хворобами шкіри точно не мобілізують: названо повний список

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
Дата публікації
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Автор
Мобілізація в Україні Новина оновлена 16 червня 2024, 22:15
Мобілізація в Україні. Фото Колаж "Телеграф"

Військовозобов'язані мають право на відстрочку

В Україні оприлюднили список захворювань шкіри, а також підшкірної клітковини. Вони є підставою для визнання військовозобов'язаного непридатним до служби.

Про це стало відомо з наказу Міністерства оборони України. "Телеграф" розповів, що це за хвороби.

Хвороби шкіри, які є приводом визнати військовозобов'язаного непридатним, відносяться:

  • дифузний нейродерміт з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;
  • пухирчатка звичайна;
  • герпетиформний дерматит;
  • поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;
  • універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія);

Зокрема непридатними будуть визнаваться ті, хто перебуває у стані після перенесення гострих, загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування. До списку хвороб потрапили:

  • фурункул;
  • фурункульоз;
  • карбункул;
  • флегмона;
  • абсцес;
  • імпетиго;
  • ектима;
  • гостра екзема;
  • дерматити;
  • пітіріаз рожевий;
  • багатоформна еритема;
  • парапсоріаз.

Раніше "Телеграф" писав, які хвороби серця є приводом для відстрочки від мобілізації.

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#Хвороби #Мобілізація #Відстрочка