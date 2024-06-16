З цими хворобами шкіри точно не мобілізують: названо повний список
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Військовозобов'язані мають право на відстрочку
В Україні оприлюднили список захворювань шкіри, а також підшкірної клітковини. Вони є підставою для визнання військовозобов'язаного непридатним до служби.
Про це стало відомо з наказу Міністерства оборони України. "Телеграф" розповів, що це за хвороби.
Хвороби шкіри, які є приводом визнати військовозобов'язаного непридатним, відносяться:
- дифузний нейродерміт з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;
- пухирчатка звичайна;
- герпетиформний дерматит;
- поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;
- універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія);
Зокрема непридатними будуть визнаваться ті, хто перебуває у стані після перенесення гострих, загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування. До списку хвороб потрапили:
- фурункул;
- фурункульоз;
- карбункул;
- флегмона;
- абсцес;
- імпетиго;
- ектима;
- гостра екзема;
- дерматити;
- пітіріаз рожевий;
- багатоформна еритема;
- парапсоріаз.
Раніше "Телеграф" писав, які хвороби серця є приводом для відстрочки від мобілізації.