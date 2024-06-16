З цими хворобами шкіри точно не мобілізують: названо повний список

Військовозобов'язані мають право на відстрочку

В Україні оприлюднили список захворювань шкіри, а також підшкірної клітковини. Вони є підставою для визнання військовозобов'язаного непридатним до служби.

Про це стало відомо з наказу Міністерства оборони України. "Телеграф" розповів, що це за хвороби.

Хвороби шкіри, які є приводом визнати військовозобов'язаного непридатним, відносяться:

дифузний нейродерміт з поширеною ліхеніфікацією шкірного покриву;

пухирчатка звичайна;

герпетиформний дерматит;

поширений безперервно рецидивуючий бляшковий псоріаз;

універсальний псоріаз (псоріатична еритродермія);

Зокрема непридатними будуть визнаваться ті, хто перебуває у стані після перенесення гострих, загострення хронічних хвороб шкіри та підшкірної клітковини, хірургічного лікування. До списку хвороб потрапили:

фурункул;

фурункульоз;

карбункул;

флегмона;

абсцес;

імпетиго;

ектима;

гостра екзема;

дерматити;

пітіріаз рожевий;

багатоформна еритема;

парапсоріаз.

Раніше "Телеграф" писав, які хвороби серця є приводом для відстрочки від мобілізації.