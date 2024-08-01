Могли бы потратить меньше? Почему к восстановлению "Охматдета" уже возникли вопросы

Украинский бизнес отправил огромные суммы на возобновление медучреждения

Благотворительный фонд детской больницы "Охматдет", которую недавно посетил Зеленский с женой, выбрала одно из самых дорогих предложений на восстановление нового корпуса. Победителем тендера стало Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Буд-технолоджи", но журналисты "Наших денег" считают этот выбор странным.

Об этом говорится в новом расследовании. У журналистов возникают вопросы, почему для восстановления "Охматдета" из 14 предложений выбрали одно из самых дорогих. К тому же, выбранная компания не отвечает всем требованиям.

Тендер на восстановление "Охматдета" выиграла "Буд-технолоджи"

На объявленный БО "Благотворительный фонд "Охматдет" тендер откликнулось 14 компаний. Самое дешевое предложение было у ООО "Глассо" — 41 794 592 гривны. Это сумма без налога на добавленную стоимость (НДС).

Самое дорогое предложение было от ООО "АЛСВИТ ПЛЮС". Речь идет о сумме в 645 245 578 гривен.

БФ выбрал победителем ООО "Буд-технолоджи". Компания готова отстроить новый корпус за 307,447 млн грн.

"Из 14 участников конкурса это было третье по дороговизне предложение размером 307 млн грн (здесь и дальше без НДС). Десяток других участников предложили выполнить работы значительно дешевле — от 42 до 286 млн грн. Однако ни с одним из них заказчик переговоров не вел, никак не объясняя свое решение", ― говорится в журналистском расследовании.

В БФ не объяснили свой выбор

"Обращаем внимание, что проведенный конкурсный отбор не является тендером в понимании Закона Украины "О публичных закупках", а является частным конкурсом, организованным в целях открытого и добросовестного использования средств, пожертвованных гражданами", — говорится в сообщении НДСЛ "Охматдет" от 31 июля 2024 года.

Однако не указано, почему выбрали именно ООО "Буд-технолоджи". Также нет информации, почему 11 более дешевых предложений проигнорировали.

Как выбирали победителя тендера

По данным "Наших денег", в финал были выбраны три предложения, причем не наиболее выгодные:

"Буд-технолоджи";

"ДАК" (предложение почти на 310 млн грн);

"Мега профит групп" (предложение более чем на 263,5 млн грн).

Последнему ООО отказали якобы из-за подозрений относительно налоговых документов. ООО "ДАК" получило отказ из-за репутации владельца Александра Глимбовского, подозреваемого в причастности к коррупционным схемам.

Подобных проблем в "Буд-технолоджи" не нашли. Однако журналисты-расследователи указывают, что у ООО нет нужного оборудования. К примеру, заявленная строительная техника не может использоваться для работ на высоте выше двух этажей. Расследователи также пишут, что стоимость услуг завышена вдвое.

"Наибольшие статьи расходов победителя пришлись на ремонт фасадных композитных панелей "Reynaers" (большие темного цвета на фото корпуса) и отделки внутренних стен НР-панелями. Каждая из этих позиций в "Буд-технолоджи" стоит более 100 миллионов гривен. При этом цена этих работ по сравнению с более дешевыми участниками конкурса завышена вдвое", ― говорится в расследовании.

Строившая этот корпус компания "Риола-модуль" сообщила, что уже провела некоторые ремонтные работы. Их она сделала бесплатно.

Что известно об ООО "Буд-технолоджи"

Владельцем и руководителем является Василий Кобызь, житель Запорожской области. ООО зарегистрировано в Запорожье. В государственных тендерах "Буд-технолоджи" участия не принимал. Когда-то владелицей этого ООО якобы была мать местного политика Евгения Шаленного Ольга Шаленна.

Шаленный якобы является менеджером Марка Марченко, пишет "Запорожский центр расследований". Они тесно сотрудничали в 2015 году. Тогда Владислав Марченко, брат Марка Марченко, занимал должность заместителя председателя Запорожского областного совета.

"Марк Марченко и Евгений Шаленный с 2015 года развивали в Запорожье местную ячейку партии "Самопомощь", которую возглавлял мэр Львова Андрей Садовый. При этом бизнес-партнером Марченко был брат заместителя мэра Запорожья. В 2017 году Марченко задерживали за фиктивные акты в Запорожье и Мелитополе на сумму 87 млн грн", — пишут "Наши деньги".

Политическая партия "Самопомощь" тогда заявляла о давлении на политсилу. Позже оказалось, что у "Бут-технолоджи" и еще одного ООО в собственности оказался участок земли в пригороде Львова. Практически всю территорию хотели отдать под строительство торгово-развлекательного комплекса. Хотя раньше заявляли, что там будет реабилитационный центр для военных.

Отметим, что на восстановление "Охматдета" давали деньги как обычные украинцы, так и крупные бизнесы. Наибольший вклад внесла IT-платформа Grammarly ― 20 миллионов гривен. По 10 млн грн внесли "Киевстар", центр авто "АВТ Бавария" и сеть заправок ОККО.

Напомним, в День медика, 27 июля, президент Украины Владимир Зеленский посетил "Охматдет". Его сопровождала первая леди Елена Зеленская. Супруги пообщались с детьми и поздравили врачей.

Россияне ударили ракетой по "Охматдету" 8 июля. Удар пришелся по корпусу, где детям делали диализ.

Ранее "Телеграф" писал, что удивило хирурга, который во время обстрела делал ребенку операцию. Он поделился своими воспоминаниями о том дне.