Что не так с компанией, выигравшей тендер на восстановление "Охматдета"

Фирма связана с фигурантами коррупционных дел

Благотворительный фонд больницы "Охматдет" избрал победителем тендера на восстановление заведения малоизвестную компанию "Буд-технолоджі". Выбор фонда вызвал большой скандал в сети — отреагировали даже в Минздраве.

"Телеграф" попытался разобраться, что не так с компанией, которую избрали благотворители. Даже беглого взгляда достаточно, чтобы понять, что вопросов к ООО больше, чем ответов.

Что известно об ООО "Буд-технолоджі"

Согласно данным сервиса "You control", основателем и руководителем является Василий Кобызь, житель Запорожской области. Компания зарегистрирована в Запорожье.

Размер уставного капитала компании вызывает улыбку – всего 5 тыс. гривен.

Относительно участия в тендерах, компания выиграла несколько в Запорожье. В частности, тендер по возобновлению кровли здания Запорожской еврейской гимназии в 2018 году на сумму 196 019 грн.

Общая сумма тендеров, которые выиграла компания в период с 2017 по 2019 год – 2 246 351 грн.

Как пишет издание "Наши деньги", фонд "Охматдета" по неизвестным причинам проигнорировал следующие проблемы в предложении победителя. Так, компания "Буд-технолоджі" указала только аренду такой строительной техники: автокран "Камаз", MAN с манипулятором и экскаватор JCB.

Ни один из этих механизмов не может быть использован для монтажа фасадов выше второго этажа. Также фирма не указала никаких данных об оборудовании для монтажа плитки.

Возникает вопрос и к другому. В качестве примера выполнения подобных работ, а именно восстановление больницы, фирма загрузила договор подряда с ООО "Крам-инвест" на строительные работы по клинике в Запорожье по ул. Святого Николая, 27.

Из публичного сообщения о строительстве запорожской клиники "UniClinic" известно, что оно было реализовано запорожской компанией-застройщиком "Sensar" Марка Марченко.

Вместе с этим, из открытого ресурса "Clarity-project" узнаем о том, что раньше, а именно в 2018 году, руководительницей компании была Ольга Шаленна, мать запорожского политика Евгения Шаленного, который баллотировался в Запорожский городской совет 7-го созыва от партии" Самопомощь", однако не прошел. Есть у Евгения Шаленного и брат — Павел Шаленный.

Как пишет "Запорожский центр расследований", у Шаленного и Марченко были определенные связи еще в 2015 году. Кроме того, в 2021 году Евгений Шаленный также был директором фирмы "Ин солюшнз", которая занимается IT-предпринимательством и организует форумы. Запорожский городской совет отдал ряд мелких подрядов этой фирме во время проведения "It forum". Инициатором форума был никто другой, как вышеупомянутый Марк Марченко – брат тогдашнего заместителя председателя Запорожского облсовета – Владислава Марченко.

В 2017 году Владислав Марченко вместе с братом Марком и заместителем городского головы Анатолием Пустоваровым стали фигурантами дела о растрате государственного имущества в особо крупных размерах. Речь шла о разворовывании имущества на реконструкции школьных стадионов.

СБУ совместно с ГПУ провела 30 обысков у фигурантов дела и изъяла печати фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, блокноты с черновыми записями о поступлении средств на счета подконтрольных структур и обналичивании.

Пустоварову и братьям Марченко были объявлены подозрения, однако последние обошлись частичным домашним арестом, срок действия которого давно истек еще к 2019 году.

В 2021 году рядом с портом в Запорожье отдали два участка земли менеджерам Марченко под многоэтажки. Менеджерами были братья Шаленные, чья мать, напомним, была руководительницей ООО "Буд-Технолоджі".

Также, как выяснилось, в 2022 году "Буд-технолоджі" (руководителем, кстати, уже был действующий глава компании Василий Кобызь) и "Sensar" Марченко получили землю в зеленом пригороде Львова якобы для строительства реабилитационного центра для воинов АТО. Однако оказалось, что 99% площади застройки должен был занять торгово-развлекательный центр.

Учитывая все вышеупомянутые факты, компанию "Буд-технолоджі" можно связать с братьями Марченко, один из которых был подозреваемым в хищении бюджетных средств.

Напомним, по словам министра здравоохранения Виктора Ляшко, Минздрав обратился в правоохранительные органы с просьбой провести дополнительную проверку победителя тендера. Сейчас остается ждать результатов проверки.

Напомним, ранее "Телеграф" показывал, как выглядит "Охматдет" на третий день после ракетного удара.