Арестовичу — 49: как он выглядел в детстве и почему сейчас от него всех бомбит

Начинал карьеру как звезда русских и украинских сериалов

Скандальный экс-советник Офиса президента Алексей Арестович, недавно рассказавший о еще одной своей профессии, в субботу, 3 августа, отмечает свой день рождения. Политику, актеру и блоггеру исполнилось 49 лет.

Телеграф решил показать своим читателям, как выглядел бывший советник ОП в детстве и молодости и чем он запомнился украинцам за годы своей деятельности.

Алексей Арестович

Сейчас его называют украинским блоггером, киноактером, офицером, политическим и военным обозревателем, пропагандистом и колумнистом.

Он организатор психологических семинаров и тренингов и благотворительного фонда психологической поддержки участников АТО с 2014 по 2017 год. Был спикером ТКГ (трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины) и советником по информполитике главы украинской делегации в Минской группе с 2020 по 2022 год.

Советник Офиса Президента Украины с 2020 по 2023 год.

Родился Арестович 3 августа 1975 года в городе Цители-Цкаро Грузинской ССР. Позже семья переехала в Украину – здесь Арестович поступил на биофак в Киевский национальный университет им. Т. Шевченко.

Алексей Арестович в детстве

Алексей Арестович по центру

Однако в 1993 году Алексей забросил обучение, чтобы сосредоточиться на театральной карьере, играл в киевском театре-студии "Черный квадрат". Позже снимался в рекламе и кино, засветился на украинских телешоу как психолог-консультант и специалист по конфликтологии.

Алексей Арестович в юности

В 1998 году окончил общевоенный факультет Одесского института Сухопутных войск, имеет диплом военного переводчика. По данным, нуждающимся в дополнительном подтверждении, до 2005 года работал в Главном управлении разведки.

Алексей Арестович во время учебы

Алексей Арестович в военной форме

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов в декабре 2022 года отвечая на вопрос служил ли Арестович в разведке, сказал следующее: "Когда-то, насколько я помню, проходил здесь службу. Это было давно, надо поднять данные. Насколько помню — да".

С 2000 года проводит психологические семинары и тренинги. Учился Арестович и в школе эзотерика Авессалома Подводного, а в киевском Институте религиозных наук изучал богословие.

Как Арестович попал в политику?

В 2005 году вступил в партию "Братство", был заместителем председателя партии Дмитрия Корчинского. Неоднократно участвовал в конференциях "Международного евразийского движения" идеолога рашизма Александра Дугина, где активно выступал против Оранжевой революции. При этом, по крайней мере, в то время Арестович не позиционировал себя как пророссийский деятель.

Алексей Арестович рядом с Корчинским

В 2008 году украинские националисты, среди которых был и Арестович, заявили, что Россия попытается объединиться с Крымом не позднее 2011 года. Они даже провели командно-штабные учения, чтобы решить, что делать в таком случае, и дать отпор предполагаемой угрозе.

Арестович вероятно в студентские годы

В 2014 году Арестович, по его словам, отправился добровольцем на Донбасс и 33 раза выходил на линию фронта. В то же время, он стал позиционировать себя как военный эксперт, давал комментарии в СМИ и вел блог – в 2019 году даже вошел в топ-100 украинских блогеров.

Алексей Арестович в 2014 году

Примечательно, что при президенте Петре Порошенко, Арестович был его активным сторонником. Некоторое время служил рупором Порошенко, по крайней мере до 2017 года. Затем что-то пошло не так и Арестович заявил, что не поддерживает Порошенко, а также признался в том, что "много лгал начиная с весны 2014 года".

В 2020 году Алексей Арестович попал в высшие эшелоны власти. 28 октября этого года экс-президент Украины Леонид Кравчук назначил его советником по информационной политике, а также официальным спикером украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию войны на востоке Украины на переговорах в Минске по урегулированию войны на востоке Украины. СМИ сообщали, что в контактную группу Арестович вошел благодаря своему военному опыту.

Арестович среди военных

В конце 2021 года Арестович заявил, что Россия не готова к конфронтации с Украиной — по его мнению: "Они, конечно, могут попытаться дернуться, но закончится все страшным поражением. Страшным для них".

Арестович после полномасштабного вторжения РФ в Украину

Алексей Арестович стал известен на всю страну именно после полномасштабного вторжения РФ. Внештатного советника Офиса президента Украины называли не иначе, как "главным успокоительным".

Именно Арестович в марте 2022 года заявил о том, что горячая фаза противостояния РФ и Украины закончится через 2–3 недели, что стало мемом, который до сих пор достаточно популярен.

Осенью 2022 года Арестович признался, что лгал о ситуации на фронте в начале вторжения.

"Был период с середины апреля по начало июля, когда военное счастье пошло к противнику, и нам было очень-очень тяжело. А я улыбался в эфире и говорил, что нам хорошо, хотя несколько раз намекнул, что тяжело", – рассказал Арестович.

В 2022 году Арестович также призвал повредить железнодорожную инфраструктуру на юге Украины и в Белоруссии, где шла опрокидывание российских сил. В июле 2022 года Арестович заявил, что Украина ударит по Крымскому мосту при первой же возможности, а уже через несколько месяцев, осенью 2022 года, на Крымском мосту произошла "бавовна".

Отставка Арестовича и ряд скандалов

В январе 2023 года Арестович ушел в отставку – поводом стало его заявление о том, что российская ракета попала в жилой дом в Днепре после того, как ее якобы сбили украинские военные.

Впоследствии эту информацию опровергли как в Воздушных силах, так и сам Арестович. Впрочем, это не помешало российской пропаганде использовать ее в своих целях. Через несколько дней Арестовича внесли в базу данных "Миротворца", — там отметили, что он "профессиональный провокатор" и "осуществляет публичные информационные диверсии".

Арестович в роли Люсеньки Зайцевой

После волны критики Арестович сообщил, что написал заявление об освобождении от должности внештатного советника Офиса президента (ОП) Украины.

Однако скандал в январе 2023 года стал далеко не первым в который вляпался Арестович. Его обвиняли в уменьшении значимости украинской культуры после заявлений о "маленькой украинской культуре". Арестович настаивал, что Украина должна стать "центром тяготения" для стремящихся к россиянам и белорусам вместо того, чтобы отмежевываться от русской культуры.

Реагируя на негативный резонанс, Арестович выразил недовольство "активистами", утверждая, что они портят украинскую культуру, которая "впечатляет и восхищает". Это заявление лишь усилило критику в его адрес.

В интервью российскому писателю Дмитрию Быкову, советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Советский Союз никогда не колонизировал Украину, это она его создала. К тому же он добавил, что "ничего лучше Советского Союза мы пока не придумали". Арестович убеждал, что у него "психотип советского школьника" и он не собирается это менять.

В одном из интервью Арестович заявлял, что женщины в ВСУ — это ужас, потому что их "не считают людьми" и относятся предвзято. "Это же исторические вещи, укорененные", — говорил Арестович, вспоминая, что это тянется с тех пор, когда представительниц прекрасной половины человечества не допускали на Запорожскую Сечь.

Также во время большого интервью с российской журналисткой Юлией Латыниной, Арестович заявил о том, что большая ошибка украинцев в том, что они "расчеловечили оккупантов" и тем самым дали им "прекрасную мотивацию воевать".

"Главное, что мы сделали, когда позволили себе расчеловечить россиян: это главная наша ошибка. Сначала мы держались, а потом с удовольствием погрузились в это все. Коллективные украинцы, я имею в виду. Мы дали среднему россиянину, мобилизованному россиянину, не кадровому, а именно мобилизованному, которые сейчас составляют скелет армии, дали отличную мотивацию воевать", – заявил Арестович.

Кроме того, возмущение общественности вызвало его сравнение Антитеррористической операции (АТО) с "курортом для мальчиков", куда якобы "убегают от жен и детей". Эти слова были восприняты как неуважение к участникам боевых действий и их семьям.

На этом зашквары политика не только не закончились, а лишь приумножались. Кажется, лишившись должности внештатного советника ОП у блоггера развязались руки.

В сентябре 2023 года Алексей Арестович покинул территорию Украины через пункт пропуск Краковец-Корчева на украинско-польской границе и заявил, что ему "придется побыть оппозиционным политиком в изгнании".

После выезда из Украины Арестович начал активно распространять русофильские и украинофобские тезисы. Часто отмечает невозможность военной победы в войне, употребляя выражения "война до последнего украинца". Сейчас Арестович разжигает межрегиональную рознь и призывает к переговорам с российским режимом.

В январе 2024 года Арестович заявил, что Запад не готов к войне с Россией, тогда как в Украине война будет продолжаться "до последнего украинца", чем по сути повторил нарратив Кремля.

26 июня 2024 года Арестович объявил о том, что его "роман с Украиной" – "окончен" и сопроводил заявление кадрами из советского фильма "Тот самый Мюнхгаузен". В опубликованном фрагменте герои ленты обсуждают то, как девушка "барона кроет" и требует "чтобы не бросал".

"Мой роман с Украиной окончен. Бывшей нелегко это дается", — написал Арестович, имея в виду свою "бывшую" страну.

Днем ранее, в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой Арестович заявил о том, что бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный получил этот пост именно благодаря ему.

"А кто Залужного привел в Офис как кандидата и благодаря кому назначили Залужного главкомом? Я пробивал Залужного всеми силами и пробил", — заявил Арестович.

Сделал в тот день Алексей и ряд других громких заявлений, о которых мы подробно писали в материале: Это очень смешно: Арестович назвал еще одну свою профессию и сделал ряд странных заявлений

Из последних громких заявлений Арестовича одно было о том, что украинцы начали воевать хуже, чем в начале войны, несмотря на то, что Силы обороны Украины получили больше техники и снарядов. По его словам, причина в "организационных провалах" и "утрате управляемости и эффективности" государственного управления.

Сейчас Алексей женат на Анастасии Арестович, в девичестве — Грибановой. Алексей с Анастасией воспитывают общего сына Александра.

Расследование и уголовные дела

В феврале 2024 года Арестовича заочно арестовали в России. Решение вынес Басманный суд Москвы за так называемые "призывы к осуществлению террористической деятельности и фейки об армии". Ранее в РФ он был включен в список экстремистов и террористов и объявлен в розыск.

В то же время, в Украине на Арестовича возбуждено по меньшей мере два уголовных дела.

Так, 13 октября 2023 года, народная депутат Украины Инна Совсун заявила, что в полиции начали досудебное расследование в отношении эксрадника ОП Алексея Арестовича. Ранее чиновница подавала на него заявление в правоохранительные органы за сексистские высказывания о женщинах. Позже пресс-офицер Печерского управления полиции ГУНП в Киеве подтвердила открытие уголовного производства относительно бывшего внештатного советника Офиса Президента Алексея Арестовича из-за его сексистских высказываний.

16 ноября 2023 г. после обращения группы народных депутатов полиция открыла уголовное производство по статье 383 УКУ (заведомо ложное сообщение о преступлении). Народная депутат от "Голоса" Наталья Пипа сообщила, что речь идет об Алексее Арестовиче, который ранее через суд заставил ДБР открыть уголовное производство в отношении нее.

Что говорят об Арестовиче

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков говорил: "Хочу посоветовать: уважаемый Офис президента, даже если никто из вас не верующий, соберите пальцы в знак, перекрестите болезнь — потом себя — и отправьте этого персонажа подальше. Не подставляйте страну и президента!"

Мэр Днепра Борис Филатов заявлял: "Скажите, а только меня одного начало тошнить от Арестовича, его цинизма, глупых шуток и нескрываемого нарциссизма?"

Российский политолог Дмитрий Евстафьев говорил об Арестовиче: "Это информационный манипулятор. Воспринимать любые слова, подчеркиваю, любые, происходящие от этого человека, нужно именно в этом контексте".

Украинский журналист и публицист Сергей Руденко: "Подполковник ВСУ Арестович называет защитников украинского языка в Украине "Языковым ХАМАСом". Я не понимаю, почему это существо позволяет себе публичные сравнения украинцев с этой организацией. Настоящий ХАМАС это Россия и все, что имеет российские корни. Кокошник на голове Люси уже видят все, кроме СБУ".

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, как Алексей Арестович пофантазировал на тему, будь он президентом России. Он заявил, что во многом поступал бы так же, как Владимир Путин.