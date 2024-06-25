Це дуже смішно: Арестович назвав ще одну свою професію і зробив низку дивних заяв

Це вам не 33 бойові виходи за лінію фронту

Колишній радник Офісу президента України Олексій Арестович, який нещодавно дав інтерв’ю російській журналістці Ксенії Собчак, зробив низку гучних заяв. Виявилося, що має ще одну професію — військовий перекладач, але це додаткова спеціалізація.

Ця професія поповнила список таких спеціальностей, як розвідник, блогер, пропагандист, актор, сценарист, військовий експерт, організатор і навіть коуч. Олексій Арестович розповів російській журналістці Катерині Гордєєвій про ще одну свою професію і зробив низку гучних заяв у програмі "Скажи Гордєєвій".

Олексій Арестович сказав, що він військовий перекладач

Ексрадник Офісу президента України назвав чутки про те, що він є перекладачем з англійської, смішними. Він сказав, що отримав додаткову спеціальність військового перекладача та спробував пояснити різницю.

"Всі стверджують, що я перекладач з англійської мови, з військової [академії] випустився перекладачем. Це дуже смішно. Там була додаткова спеціальність, дуже слабкий рівень був Intermediate (це рівень знання англійської В1 — ред.). Це не те що перекладач, які 4 роки вчаться перекладу або 5…

У мене диплом навіть був, який там треба щороку підтверджувати. Але це воєнний переклад. Це треба розуміти, що таке. Це не коли ти синхроном (синхронний переклад — ред.) займаєшся. Це дуже специфічний переклад… [Зрозуміти] схему влаштування танка, захоплені карти, документ", ― сказав Арестович.

Заява про дружбу, призначення та відставку Залужного

Гучна заява Арестовича щодо колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного. Він сказав, що підтримує з ним контакт. Торкнувся він і теми відставки Залужного.

"Ми можемо зателефонувати будь-якої миті. Ну, ми люди справи. Ми ніколи не треплемося просто так за життя… Ми з ним дружимо 29 років. Ну, як дружимо… Я називаю це дружбою, він називає це дружбою в особистих розмовах. Зовні ми не так часто зустрічаємося, не часто перемовляємось", ― відповів Арестович журналістці про свою "дружбу" із Залужним.

За словами Арестовича, він не обговорює зі своїм "другом" деталі його відставки. Він сказав, що "ми всі знаємо, а тріпати повітря не любимо". Якщо вірити Арестовичу, то Залужного на цю посаду пробив саме він.

"А хто Залужного привів до Офісу як кандидата і завдяки кому призначили Залужного головкомом? Я пробивав Залужного всіма силами і пробив", — заявив Арестович.

Гучна заява Арестовича про свій авторський курс

Як людина, яка "не любить трясти повітря", ексрадник Офісу президента розповів про своє захоплення астрологією. Він назвав себе "людинознавцем". Арестович заявив, що він не є психологом за освітою, а лише захоплюється психологією. А свій курс, який викладає у межах своєї "школи мислення", він назвав авторським. Він порівняв себе з Фрейдом та Юнгом (австрійський та швейцарський психологи).

"Я не називаю його психологічним, я кажу що це стик жанрів. Філософсько-психологічний скажімо так авторський курс. Авторські курси не заборонені. Нагадую, що і Фрейд, і Юнг це авторські курси, їх ніхто не вчив психології", — відповів Арестович на запитання про курс, що він веде.

Також Арестович сказав, що він "така людина, яка людьми займається". Він не бачить нічого поганого у тому, щоб надавати людям освітні послуги у сфері психології без спеціальної освіти.

Арестович розробляв Дугіна

Ексрадник Офісу президента заявив, що займався розробкою Олександра Дугіна. Це ідеолог путінського режиму, який підтримує війну проти України.

Арестович в інтерв’ю розхвалював Дугіна. Він назвав його ерудитом, освіченою людиною, яка нібито постраждала за часів СРСР. За словами Арестовича, Дугін 2005 та 2024 року — це різні люди.

"Він ерудована людина надзвичайно, має кілька мов, має дисидентську позицію. Він страждав під час Радянського Союзу, на початку російської влади він досить настраждався. Це тільки зараз він на фаворі став. У нього були достатньо (серйозні ― ред.) проблеми, тоді він був на "маргінезі" (у маргінальній позиції ― ред.). Ми ж тоді зустрічалися з Дугіним… Ну, "маргінез", якого ніби охороняли офіцери ФСБ, це був специфічний "маргінез", — пояснив Арестович деталі зустрічі з Дугіним під час його "розробки"

З одного боку, Олексій називає путінського ідеолога "маргіналом", але водночас каже, що вже тоді його охороняли співробітники ФСБ. До того ж йому дозволили виступити на пресконференції пропагандистського видання "РИА Новости", що не дуже схоже на маргінальну позицію діяча.

Відносини з націоналістом Корчинським

Арестович заявив, що вдячний Дмитру Корчинському, українському націоналісту, громадському діячеві та політику. Він назвав його людиною з широким кругозором і сказав, що саме він навчив його риториці та широті кругозору.

"Корчинський ― людина з дуже широким кругозором. Має установки, але він спокійнісінько дискутував на все що завгодно, спокійно спілкувався він зі мною українською мовою. А я з ним. Точніше українською, я з ним ― російською", ― сказав Арестович.

Ексрадник Офісу президент сказав, що він спілкувався на різні теми з Корчинським, включаючи історію та мистецтво, але тема націоналізму його "не заворожила". А ще він вважає громадського діяча своїм учителем.

"Я не націоналіст абсолютно і він це завжди знав. Проте ми спілкувалися. Ну, просував (журналістка вказала, що Корчинський просував Арестовича в політиці — ред.), так. Щобільше, я вважаю його одним із вчителів своїх. Тобто, я в шістку людей, які мене вчили, Корчинського заношу все-таки. Але вчив він мене не націоналізму. Він вчив мене широті кругозору, нестандартному погляду, риториці, за що я йому, до речі, дуже вдячний", ― сказав Арестович.

Він сказав, що зараз стосунки з ним не підтримує, тому що вони "у 2010 році розійшлися". Корчинський зараз займається своєю партією "Братство", збирає людей до загонів. Нібито вони беруть участь у війні проти Росії.

Арестович вигнав біса з хворого хлопчика

Раніше він розповідав, що чотири рази проводив "сеанс екзорцизму" та вигнав духа з хворого хлопчика. В інтерв’ю журналістці він сказав, що це "психотерапія".

"Так це ж психотерапія. Ну ти приходиш, дитині погано і всі довкола впевнені, що в неї вселився біс. Ну тут які два варіанти? Перший ― цьому суперечити, вступати в конфлікт.

Справа в монастирі. Вони всі впевнені, що вселився біс. Тут чи з цим сперечатися, чи підіграти. Це ж психологія, підстроювання, потім ведення. Клієнту суперечити не професійно, треба підлаштуватися", ― сказав Арестович після того, як уже зізнався, що він не психолог і не має диплома психолога.

Він сказав, що "не надавав нікому езотеричних практик". За словами Арестовича, це інші обрали так вважати.

Раніше "Телеграф" писав, що Арестовича заарештували у Росії, але заочно. Його звинувачують у двох злочинах.