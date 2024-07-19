Чинив би так само, як Путін: Арестович вразив новою заявою (відео)

Одіозний політичний діяч розповів, чого б робити точно не став.

Колишній позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович пофантазував на тему, якби він був президентом Росії. Він заявив, що багато в чому чинив би так само як Володимир Путін.

Про це Олексій Арестович сказав в інтерв’ю російській журналістці Юлії Латиніній.

Арестович заявив, що не пішов би путінським шляхом розгрому ліберальної позиції, а будував би "реальний парламентаризм", реальні права та свободи, реальний захист громадян. Але, як і будь-який інший правитель РФ, робив би все, щоб країна залишалася "потужною і великою", щоб вона залишалася в історії та робила б цю історію, щоб була в безпеці та "могла захищати свої інтереси будь-якими доступними способами".

При цьому він не заперечував, а навпаки підтвердив, що в деяких питаннях його політика збігалася б з нинішньою політикою російського диктатора Володимира Путіна.

"Моя політика збігалася б з путінською на неабияку кількість відсотків. Я б проводив внутрішню політику радикально іншу, а зовнішня багато в чому збігалася б, бо Росія – це величезне утворення, але має свої інтереси і своє місце в історії. І будь-який правитель Росії її б захищав. І Навальний її б захищав, а я вже тим більше", — сказав Олексій Арестович.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Борис Філатов наїхав на Олексія Арестовича та заявив, що "шкірою відчуває мерзотників". Він нагадав про деякі його скандальні заяви.