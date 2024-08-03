Зменшення злочинності і не тільки: чому в СРСР не будували балкони на перших поверхах

Причин було кілька

Часто на перших поверхах старих багатоквартирних будинків часів СРСР не було балконів. Мало хто ставив питання, чому в радянських будинках вони були відсутні.

"Телеграф" вирішив дізнатися про причини, через які у СРСР не будували балкони на першому поверсі. Виявляється, їх декілька.

Чому в СРСР не будували балкони на перших поверхах

Найголовнішим в епоху "хрущовок" вважалася безпека, а відсутність балкона на 1 поверсі була своєрідною мірою захисту від зловмисників. Вважалося, що це ускладнить доступ злочинців до квартир на першому поверсі.

До того ж тоді балкони будувалися часто для того, щоб жителі могли насолоджуватися свіжим повітрям. На першому поверсі вихід на вулицю був найближчим, тому така потреба відпадала.

До того ж вихід із квартири на першому поверсі через вікно вважався швидким та ефективним. Балкон у разі міг стати додатковою перешкодою для швидкого евакуаційного виходу. А ось з високих поверхів балкони залишалися зручним засобом евакуації.

Та й відсутність балконів на перших поверхах значно економила ресурси та скорочувала витрати на будівництво. Тож їх перестали будувати.

Раніше ми розповідали, чому електрички в СРСР фарбували у зелений колір. Також "Телеграф" писав, чому в СРСР авто були дорожчими, ніж на Заході.