Про яку їжу мріяли діти в СРСР: сьогодні цими продуктами завалено магазини, а тоді вони були рідкістю

Важко повірити, але у такій величезній країні не могли забезпечити дітей елементарними продуктами

У країні вічного дефіциту, Радянському Союзі, куди мала нещастя входити і Україна, не вистачало всього, у тому числі продуктів. Важко уявити, але тоді діти мріяли про те, що сьогодні доступно кожному.

"Телеграф" розповідає, про яку їжу мріяли діти в СРСР. Ці товари були дефіцитні, тому більшості дітей доводилося ласувати ними дуже рідко.

Апельсини, мандарини та банани

Ці фрукти, які зараз по кишені кожному українцю і є у продажу цілий рік, тоді були дефіцитними. За ними шикувалися величезні черги. У більшості сімей цитрусові купувалися лише на Новий рік. А діти могли вперше спробувати банан у десятирічному віці.

Згущене молоко

Хоча з виробництвом молока в Союзі не мало бути проблем, згущене молоко теж було з розряду дефіцитних товарів. Заповітну синю баночку мами та бабусі зберігали для торта на свято, а так, щоб їсти згущик ложкою скільки завгодно, дітям щастило дуже рідко.

Солодкі сирки у шоколадній глазурі

Сьогодні на полицях магазинів таких сирків величезний вибір — із різними смаками та наповнювачами, різних виробників. У СРСР вони також вироблялися, але були великою рідкістю. Багато радянських дітей ніколи не куштували їх, але ті, кому так щастило, розповідали про солодкі сирки ровесникам, як про неймовірні ласощі.

Жуйка

Ще одна мрія дітей у СРСР — жуйка у пластинках. Жуйка у вигляді прямокутника з м’ятним вусом продавалася вільно, але в роті вона перетворювалася на незрозумілу жорстку грудку. А ось жуйка в пластинках жувалась краще і була різних смаків — апельсинова, кавова. Проте купити її, особливо у провінції, вдавалося дуже рідко.

Раніше "Телеграф" розповідав про шкільну форму в СРСР. У школу не можна було одягати прикраси, ходити з розпущеним волоссям. Дітей з дитинства вчили бути такими, як усі.