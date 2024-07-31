Про це мало хто знає: чому електрички в СРСР фарбували у зелений колір

Цьому є кілька пояснень

У Радянському Союзі автомобілі вражали різноманітністю кольорів : від яскраво-жовтого до насиченого фіолетового. Проте з поїздами та електричками була зовсім інша історія.

Як правило, цей транспорт асоціюється із зеленим кольором, навіть якщо не застали часів СРСР. Але саме з тієї епохи відбувається це уявлення про залізничний транспорт, пофарбований саме зеленою фарбою. "Телеграф" розбирався, чому саме нею фарбували потяги та електрички у зелений колір. Виявляється, із цього приводу існують кілька теорій.

Ще за часів Російської імперії залізничні вагони розфарбовувалися у різні кольори, і кожен колір відповідав класу. Зокрема, перший клас із комфортабельними купе був синім, середні за ціною та комфортом вагони покривали жовтим кольором, а економ був зеленим.

Після утворення СРСР влада країни проголосила курс на усунення класової нерівності. Послуги щодо перевезення залізничним транспортом стали надавати за максимально доступними цінами. Громадянам пересуватися запропоновано було лише в економ-вагонах і тому всі вагони були зеленими.

Є ще одна теорія появи такого забарвлення. За часів Другої світової війни виникла потреба маскувати транспорт і тому стіни вагона розфарбовували у зелений колір, а дах – у сірий. Вважалося, що так вони будуть непомітні серед рослинності, і їх важко буде розглянути з літака.

Ця теорія викликає сумніви, адже половину року на більшості території СРСР не було жодної зелені. Та й залізничний транспорт при русі дуже сильно шумить, чим знижує маскувальну здатність.

Існує ще одне, найпростіше пояснення. Вся справа в тому, що в СРСР виготовили надто багато зеленої фарби і нею фарбували все, що можливо.

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