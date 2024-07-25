Готували підпали в торгових центрах Європи: поліція затримала групу агентів з України, які працювали з ФСБ (відео)

Їм загрожує довічне позбавлення волі

Національна поліція затримала групу вербувальників паліїв, які за вказівкою ФСБ РФ здійснювали підпали на території країн ЄС. Їх затримали в Івано-Франківській області.

За вказівкою ФСБ фігуранти вербували на території України проросійськи налаштованих осіб, яких потім вивозили до країн Європейського Союзу для виконання "замовлень" за гроші. Про це стало відомо з матеріалів, які оприлюднили на сайті Національної поліції.

Зловмисники вже могли знищити пожежею декілька торговельних закладів у Польщі та країнах Балтії. Окрім цього, вони отримали замовлення на підпал одного з центрів гуманітарної допомоги Україні на території Польщі.

За задумом ворожих спецслужб, підпали торговельних центрів, складських приміщень або об’єктів критичної інфраструктури, повинні були дестабілізувати внутрішню ситуацію, дискредитувати Україну та її громадян на світовій арені. Також метою підпалів було зіпсувати дружні відносини з країнами-партнерами, зменшити надання допомоги, яка необхідна для підтримки у складні воєнні часи.

Організатором групи вербувальником виявився 39-річний житель міста Івано-Франківська, який залучив у спільники ще кількох містян. Маючи безпосередній контакт із співробітниками російських спецслужб, вербувальники на постійній основі отримували "замовлення" від своїх кураторів. Злочинна група мала свою ієрархічну структуру, де кожен з учасників групи виконував свою роль.

Після визначення об’єкта для майбутнього підпалу, затримані виготовляли для залучених агентів підроблені документи офіційного зразка для можливості безперешкодного виїзду за кордон. Також відкривали банківські рахунки на підставних осіб для забезпечення незаконних фінансових операцій фігурантів для придбання пального.

Оплата за виконану роботу здійснювалася частинами – спочатку аванс, а решта грошей перераховувалася кураторами після здійснення підпалу і обов’язкового підтвердження у публікаціях медіа. Для ускладнення процесу відслідковування транзакцій, усі грошові перекази відбувалися на криптогаманці так званих "мулів", які за невелику фінансову винагороду надавали ділкам свої рахунки.

18 липня співробітники ДСР, ГСУ, ДВБ Нацполіції, контррозвідки СБУ, ГУР Міноборони за силової підтримки полку поліції особливого призначення та ТОР спільно з Офісом Генерального прокурора провели 40 обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів на території шести областей, де були знайдені докази, що свідчать про зв’язок учасників злочинної організації з представниками російських спецслужб.

Під час слідчих дій знайшли підроблені документи, серед яких були свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідчення водіїв та дипломи про освіту; печатки, штампи та інші заготовки, які використовувалися для виготовлення підробок; банківську документацію, квитанції та чеки про оплату поштових послуг з розсилки документів; комп’ютерну техніку, мобільні телефони, флеш-накопичувачі, грошові кошти та чорнові записи.

Цього ж дня на території Івано-Франківської області поліцейські затримали трьох учасників злочинної групи. Відповідно до рольової участі кожного з фігурантів, їм повідомлено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України:

- ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

- ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна);

- ч. 2 ст. 199 (Виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів, збуту або збут підроблених грошей, державних цінних паперів, що існують у паперовій формі, білетів державної лотереї, марок акцизного податку чи голографічних захисних елементів);

- ч. 3 ст. 358 (Підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів).

Санкції інкримінованих статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років ув’язнення або довічне позбавлення волі, з конфіскацією майна.

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