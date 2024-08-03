"Грошей не залишиться"? Чому мільярда на відновлення "Охматдиту" може не вистачити

Треба точно порахувати збитки від усіх пошкоджень

Зібраного мільярда на відбудову дитячої лікарні "Охматдит" у Києві може не вистачити. Адже вартість збитків та руйнувань ще не прорахована.

Як розповіла заступниця голови правління громадської організації "Антикорупційний штаб" Євгенія Вірлич в етері КИЇВ24, наразі складно планувати будь-які витрати по цій лікарні.

"Знову ж таки, ми не маємо на руках усіх кошторисів, усіх планів. Тобто цього поки немає. І я розумію, що на це піде час, щоб їх розробити. Частина лікарні зруйнована менш як місяць тому. Тобто має бути ще строк для того, щоб обрахувати всі витрати і всі можливі втрати. Для того, щоб обрахувати, скільки коштуватиме взагалі відновлення. Тому це цілком логічно, що на першому етапі хочуть витратити гроші на термінову відбудову того, що можуть відбудувати тут і зараз", — каже Вірлич.

За її словами, на ці роботи зараз можуть зробити кошторис і почати відновлення. Проте треба буде точно порахувати збитки від усіх пошкоджень внаслідок російського удару. Тому на першому етапі була озвучена ціна в 300 або 400 мільйонів гривень. Але, на думку Євгенії Вірлич, це може бути логічним, якщо сума зменшиться на торгах в умовах конкуренції.

Нагадаємо, за словами Міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка, на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" вдалося зібрати "значну суму". За підрахунками ЗМІ, це приблизно 1,6 млрд грн.

Також Вірлич наголосила, що збитки від руйнувань колосальні, тому імовірність того, що коштів вистачить низька.

"Мені чомусь здається, що грошей може не залишитись, тому що взагалі-то це дуже дороге будівництво. Лікарня потребує також відновлення, наскільки я розумію, і медичного обладнання. Тобто це величезні витрати коштів й, на мою думку, якщо щось залишиться, то благодійний фонд може вирішити передати на якісь інші потреби або закупити якесь обладнання для лікарні, яке можливо знищили" — каже заступниця.

Раніше "Телеграф" розповідав, що журналіст зазначив важливий нюанс з новим тендером на відновлення "Охматдиту".