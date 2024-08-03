Замітають сліди? Журналіст зазначив важливий нюанс з новим тендером на відновлення "Охматдиту"

Влада так і не відповіла на питання, чому перевагу віддали фірмі без техніки з ціною робіт у 307 мільйонів, а не фірмі з технікою та ціною у 178 мільйонів

В ситуації з тендером на відновлення дитячої лікарні "Охматдит", який викликав великий скандал, влада обрала шлях забути та пробачити. За спробу розпилу 307 млн гривень, які пожертвували звичайні українці благодійному фонду, нікого не покарали й не факт, що покарають.

Про це написав журналіст Юрій Ніколов. Він зазначив, що тендер перевели в систему "Прозорро", але це, на його думку, не захист від маніпуляцій, жодних гарантій немає.

"Гарантій нема тому, що за цю спробу розпиляти благодійні 307 мільйонів гривень ніхто не покараний. Головлікар Охматдиту Жовнір вдягнув вишиванку і навіть вроді як пустив сльозу на пресконференції, де разом з міністром охорони здоров’я Ляшком нагнали на якихось бізнесменів, що вирішили побарижити на святому – дитятках, на яких ми скидувались всім світом. Це крокодилячі сльози", – написав він.

Ніколов звернув увагу на те, що під час пресконференції ніхто не відповів на питання, яким чином оцінювали технічну спроможність виконати роботи з ремонту. Чому віддали перевагу маловідомій фірмі з Запоріжжя, яка фактично не мала техніки, а фірму, яка добре оснащена технікою та вже виконувала роботи у "Охматдиті", залишили за бортом. Висновок, зазначив журналіст, є тільки один.

"Щоб ви розуміли – реальна будівельна фірма запропонувала відремонтувати Охматдит на 178 млн, а запорізькі гастролери – за 307. Тобто майже півтораста мільйонів маржі й були тією магічною темою, що завела міністра і головлікаря на маніпулятивні заяви. Їх за це не покарали. Сподіваюсь не покарали поки. Бо занадто очевидний був намір тупо розпиляти півтораста мільйонів. Наймаєш зрозумілу тобі фірму, підписуєш їй акти що вона замінила всю плитку, хоча насправді ракета розбила не всю облицьовку, а з однієї сторони корпус взагалі не постраждав ні на копійку. І маєш інтірєсну маржу. За півтораста мільйонів навіть Бред Пітт розплачеться", – написав він.

Ніколов також пообіцяв, що громадськість тепер прослідкує за тендером на ремонт "Охматдиту" в "Прозорро". Проте, на його думку, найочевиднішим дозволом існування схеми є те, що тендер поспіхом перевели у систему.

"На конкурсі було 14 фірм. На моїй пам’яті це рекорд серед будівельних тендерів України, справді шалена конкуренція. То навіщо заново щось довго калапуцать через "Прозорро", якщо можна просто взяти ті самі пропозиції, але тепер публічно провести оцінку заново, і пояснюючи кожен свій крок обрати підрядника? Може б справді в ході публічного розгляду змогли б побачити, що десь шось провтикали, десь шось перегнули. І виявилось би що можна і не 307 мільйонів потратити, а значно менше. Але ж ні. Просто змели всі фігури зі стола, як вроді нічого й не було. Це називається замітання доказів", – резюмував він.

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