Мільйони гривень за пораду? Новий тендер "Охматдиту" опинився в центрі уваги

Інженерно-консультаційні послуги планують укласти з ТОВ "Васеньов Інжиніринг", а технічний нагляд здійснюватиме ТОВ "Ік-Проєкт"

Дитяча лікарня "Охматдит", по якій зовсім недавно був приліт під час ракетної атаки, оголосила тендери на інженерно-консультаційні послуги та технічний нагляд за виконанням ремонту фасаду та внутрішнього оздоблення будівлі, пошкодженої від обстрілів. Йдеться про суму понад 14 млн гривень.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту "Наші Гроші". У матеріалі зазначено, що договір на інженерно-консультаційні послуги планують укласти з ТОВ "Васеньов Інжиніринг" на 9,35 млн грн, а технічний нагляд здійснюватиме ТОВ "Ік-Проєкт" за 5,22 млн грн, повідомляється в системі "Прозоро".

Київська "Васеньов Інжиніринг" зареєстрована у квітні 2023 року у житловому будинку та належить Олегу Васєньову. Раніше цього року фірма натендерила 4,40 млн грн, найбільше у нинішнього замовника.

Олег Васєньов – експерт фірми ТОВ "Безпека" Євгена Володимирова. Йому "Охматдит" замовив технічне обстеження постраждалого корпусу. У розслідуванні йдеться, що Васєньов склав дефектний акт щодо обсягів необхідних робіт, у якому одразу були зазначені завищені обсяги для конкурсу благодійного фонду "Охматдиту".

У конкурсі потрібно замінити все фасадне облицювання, тоді як уламки ракети зруйнували далеко не всі декоративні плити ззовні.

Зазначається, що фірма "Ріола-модуль", яка будувала цей корпус, встигла власним коштом відремонтувати операційні, і на них не потрібно було закладати ремонтні обсяги будматеріалів.

"Ріола" пропонувала виконати роботи за 179 млн грн, проте її пропозицію замовник проігнорував і вибрав переможцем запорізьку фірму "Буд-технолоджі" з дорожчою пропозицією за 307 млн ​​грн", — пише проєкт "Наші Гроші".

Після скандалу приватний конкурс БФ "Охматдиту" було вирішено скасувати, гроші перерахувати до держбюджету та оголосити новий тендер на "Прозорро".

У розслідуванні зазначено, що якби приватний конкурс завершився підписанням угоди з "Буд-технолоджі", то послуги Васєньова як інженера-консультанта на 9,4 млн грн коштували б близько 4% від ціни будівельного контракту в 368 млн грн (307 млн плюс ПДВ).

Що ще замовляють у Васєньова за 9 млн гривень

складання графіків виконання робіт, постачання матеріалів, виробів, конструкцій та обладнання, здійснення розрахунку та складання графіка руху робочих кадрів та основних будівельних машин на об’єкті;

забезпечення підбору персоналу з урахуванням відповідності його кваліфікації складу та обсягів робіт, організація навчання та перевірки знань персоналу;

надання консультацій з питань залучення підрядних організацій, виконавця технічного нагляду, вибору постачальників, участь у підготовці та проведенні закупівель, розробка документації, пов’язаної із закупівлями, підготовка договорів, надання пропозицій щодо визначення сторони, відповідальної за страхування (за наявності)

організація складання дефектного акту та кошторисної документації, забезпечення проведення експертизи кошторисної документації;

перевірка поданих до оплати документів підрядних, постачальних та інших організацій щодо виконання робіт, постачання продукції та надання послуг;

організація контролю над списанням будівельних матеріалів.

Технічний нагляд у виконанні "Ік-Проєкт" передбачатиме, зокрема, проведення перевірок відповідності обсягів та якості виконаних будівельних робіт проєктно-кошторисної документації, а також інші роботи. Зазначається, що "Ік-Проєкт" керують Ольга Крижня та Людмила Пархоменко. Належить вона Юлії Крат із Харкова. З 2016 року "Ік-Проєкт" натендерив 43,36 млн грн, найбільше у департаменті інфраструктури Херсонської ОДА.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що одного мільярда гривень може не вистачити на відновлення лікарні "Охматдит" після обстрілу. Таку думку висловила заступник голови правління громадської організації "Антикорупційний штаб" Євгенія Вірліч.

Відеорепортаж Яна Доброносова з "Охматдиту" дивіться у матеріалі "Телеграф": "Палати в крові, корпус у тріски: на що російські терористи перетворили дитячу лікарню "Охматдит" (ексклюзивне відео)".

Фоторепортаж від Яна Доброносова "Телеграф" публікує у цьому матеріалі: "Евакуація дітей, люди під завалами та велике горе: наслідки удару по "Охматдиту" (ексклюзивні фото)".