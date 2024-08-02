Після великого скандалу: у МОЗ пообіцяли провести новий тендер на відбудову "Охматдиту"

Зараз точних сум сказати не можуть, але всі вони будуть аналізуватись та перевірятись

У п'ятницю, 2 серпня, міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко повідомив, що скандальний тендер на відбудову "Охматдиту", який зруйнували російські війська, скасують і проведуть заново. Станеться це протягом 7-16 днів.

Про це він сказав на брифінгу. А також додав, що лікарня "Охматдит" ще не уклала угоду з переможцем тендеру на відбудову її корпусу.

"Вчора я провів консультації з Національною поліцією та попросив подивитися компанію, яка претендує бути переможцем відбору, який проводився фондом. Є застереження, що на балансі цієї компанії немає відповідної кількості техніки, яка дозволить працювати та виконувати ті роботи, які передбачені", — заявив Ляшко.

Зважаючи на це, було прийнято рішення, що Благодійний фонд "Охматдит — Здорове дитинство" перерахує ті кошти, які зібрали після атаки РФ 8 липня, на казначейський рахунок Охматдиту.

Також буде створена ревізійно-наглядова рада по використанню цих коштів. До неї увійде 6 благодійників, які перерахували найбільшу кількість коштів на відновлення лікарні, представник від МОЗ, представник від адміністрації Охматдиту та представники пацієнтських, антикорупційних, будівельних та інших організацій, але не більше 15 людей.

"Ми виписуємо критерії, та йдемо по процедурі, яка передбачана чинним законодавством, бо кошти стають державними. І ми оголошуємося через процедуру ProZorro. Критерії того оголошення — хто може податися, які повинні будуть критерії до підрядника — будуть зазначені там, узгоджені з цією ревізійно-наглядовою радою": — зазначив Ляшко.

За його словами, новий тендер на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" буде проведено протягом 7-16 днів. Ляшко додав, що в даний час точних сум сказати не можуть, але всі вони будуть аналізуватись та перевірятись, оскільки буде враховуватись різниця між капітальних та терміновим ремонтом.

Що передувало

Журналісти проєкту "Наші гроші" учора, 1 серпня, зазначили, що переможцем тендеру на ремонт корпусу Охматдиту обрали компанію "Буд-технолоджі", чия пропозиція була третя за дорожнечею — 307 млн грн.

"Телеграф" спробував розібратися, що не так з компанією, яку обрали благодійники. Згідно з даними сервісу "You control" засновником та керівником є Василь Кобизь, житель Запорізької області. Компанія зареєстрована у Запоріжжі.

Розмір статутного капіталу компанії викликає посмішку — всього 5 тис. гривень.

Щодо участі у тендерах, то компанія виграла кілька у Запоріжжі. Зокрема, тендер з відновлення покрівлі будівлі Запорізької єврейської гімназії у 2018 році на суму 196 019 грн.

Загальна сума тендерів, які виграла компанія в період з 2017 по 2019 рік — 2 246 351 грн. Детальніше про це можна прочитати за посиланням.

Водночас БФ "Охматдит — Здорове дитинство" зазначив, що "категорично заперечує всі звинувачення щодо непрозорості та недоброчесності у використанні коштів, зібраних на відновлення корпусу НДСЛ "Охматдит".

Також "Телеграф" писав, що з будівництвом Меморіального цвинтаря під Києвом виник новий скандал. Докладніше про те, за яким принципом обиралась фірма, хто поставлятиме один з матеріалів для будівництва та інші нюанси проєкту читайте в матеріалі "Телеграфу" під назвою "Фірма батька Безуглої пролетіла повз тендер на 2 мільярди: навколо Військового меморіалу під Києвом нова суперечка".