У Києві прогнозуються добові опади: коли місто накриють хмари

Парасольки точно знадобляться

Найближчими днями у столиці України передбачається хмарність та мокра погода. Дощі мають розпочатись вдень вівторка та завершитись у денний час середи.

Денні показники термометрів з 6 по 8 серпня не перевищать +26 градусів. Вночі температура місцями впаде до мінімальних +16 градусів, як повідомили на сайті Мeteofor.

Протягом 6 серпня очікується мінлива хмарність та дрібні опади у другій половині доби. Вдень показники термометрів сягнуть +25 градусів, а вночі вони зафіксувались близько +16 градусів. Сила вітру в цей день не перевищить слабкі 4 м/с.

У середу, 7 серпня, також прогнозується похмурість та дрібні дощі, але вони пройдуть тільки вночі та вранці. Повітря вдень прогріється до +25 градусів. Вночі має охолонути до +18 градусів. В цей день потужність вітрів не перевищить помірні 7 м/с.

Четвер, 8 серпня, принесе у місто похмурість, але опадів не буде. Температура вдень підвищиться до +26 градусів, а вночі опуститься до +17 градусів. Потужність вітру в цей день коливатиметься від легких 1 м/с до помірних 6-7 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як може змінитись погода в Україні до кінця тижня.