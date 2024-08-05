Не ховайте парасольку в темний ящик: синоптик розповів, якою буде погода в Україні в перші дні робочого тижня (карта)

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В Україні з 5 серпня в деяких регіонах України пройдуть дощі з грозами. Проте денна температура повітря сягатиме до +30 градусів тепла.

"Телеграф" з посиланням на прогноз Ігоря Кібальчича розповість, про те, що підготувала погода українцям у другий тиждень серпня.

Погода в Україні 5 серпня

У понеділок, 5 серпня, у східних областях, вдень також у західних регіонах очікуються дощі, подекуди з грозами. На решті території України без опадів. Вітер західний, північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17, вдень +21…+26, у південній половині +26…+31 градусів тепла.

Погода в Україні 5 серпня

Погода в Україні 6 серпня

У вівторок, 6 серпня, вночі у західних областях, вдень місцями у північних регіонах та на Одещині пройдуть дощі, часом з грозами. В інших регіонах країни без істотних опадів. Вітер переважно північний / північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +12…+17, вдень +21…+26, у південній половині, а також місцями в центральних областях +26…+31, на заході країни +18…+23 градусів тепла.

Погода в Україні 6 серпня

Погода в Україні 7 серпня

У середу, 7 серпня, вночі у північній частині країни та у Криму, вдень на Лівобережжі пройдуть дощі, подекуди з грозами. У західних областях переважно без опадів. Вітер північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +13…+18, вдень +24…+29, на півдні місцями до +32 градусів тепла.