В Киеве прогнозируются дневные осадки: когда город накроют тучи

Зонтики точно пригодятся

В ближайшие дни в столице Украины ожидается облачность и мокрая погода. Дожди должны начаться днем вторника и завершиться в среду.

Дневные показатели термометров с 6 по 8 августа не превысят +26 градусов. Ночью температура местами упадет до минимальных +16 градусов, сообщили на сайте Мeteofor.

В течение 6 августа ожидается переменная облачность и мелкие осадки во второй половине дня. Днем показатели термометров составят +25 градусов, а ночью они зафиксировались около +16 градусов. Сила ветра в этот день не превысит слабые 4 м/с.

В среду, 7 августа, также прогнозируется пасмурность и мелкие дожди, но они пройдут только ночью и утром. Воздух днем прогреется до +25 градусов. Ночью должен остыть до +18 градусов. В этот день мощность ветров не превысит 7 м/с.

Четверг, 8 августа, принесет в город пасмурность, но осадков не будет. Температура днем повысится до +26 градусов, а ночью опустится до +17 градусов. Мощность ветра в этот день будет колебаться от легких 1 м/с до умеренных 6-7 м/с.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как может измениться погода в Украине до конца недели.