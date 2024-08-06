Кого можуть виключити та зняти з військового обліку: юрист поділилася деталями

Різниця між цими двома категоріями людей є

У ситуації постійної мобілізації в Україні важливо знати, кого можуть виключити з військового обліку, а кого — призвати. Законодавством чітко визначено обставини зі зняттям людини з військового обліку

Про це розповіла "РБК-Україна" юрист практики військового права ЮК "Приходько та партнери" Діана Тернова. Вона додала, що конкретні підстави для виключення зазначаються у статті 37 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу".

Виключенню з військового обліку до відповідних ТЦК та СП підлягають громадяни України, які:

померли або визнані у встановленому законом порядку безвісно відсутніми або оголошені померлими;

припинили громадянство України;

визнані непридатними до військової служби;

досягли граничного віку перебування у запасі.

"Відтак, якраз ті, хто був знятий, мають поновитися на обліку. А отже їх можуть мобілізувати", — підсумувала Тернова.

Раніше "Телеграф" писав, чим відрізняється "виключення" з військового обліку та "зняття" з обліку. Цю різницю запам’ятати просто.

Також ми розповідали, що процес вручення повістки можна буде знімати на камеру. Причому це можна робити як співробітникам ТЦК, так і військовозобов’язаним, у якого перевіряють документи.