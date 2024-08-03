Процес вручення повістки в Україні зніматимуть на камеру: що це змінить

Знімати процес вручення повістки зможуть знімати обидві сторони

Співробітники ТЦК зобов'язані зафіксувати момент вручення повісток на камеру. Для цього їм уже придбали у достатній кількості бодікамери.

Про це розповів народний депутат, член парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Вениславський в інтерв’ю Obozrevatel. Він додав, що фіксувати процес можуть не лише працівники ТЦК.

За словами нардепа, військовозобов’язаний, у якого перевіряють документи або якому вручають повістку, також має право фіксувати процес. Він може і фотографувати, і знімати відео.

"Громадянин може робити те, що не заборонено. А це не заборонено", — зазначив Федір Веніславський.

Він додав, що співробітники ТЦК мають право зупиняти людей на вулиці та вручати їм повістки, заповнюючи порожній бланк, лише з підписом та печаткою.

"Якщо представник ТЦК є особою, яка уповноважена виписувати повістки, а військовозобов'язаний за законом може бути мобілізованим, і це встановлено, то проблем у місці виписування повістки не бачу", — доповнив нардеп.

Раніше "Телеграф" писав, чи може заброньований військовозобов’язаний не прибути за повісткою у ТЦК. Також ми розповідали, чи можливо відмовитися від повістки та не сплачувати штраф.