Кого могут исключить и снять с воинского учета: юрист поделилась деталями

Разница между этими двумя категориями людей есть

В ситуации продолжающейся мобилизации в Украине важно знать, кого могут исключить из военного учета, а кого — призвать. Законодательством четко определены обстоятельства для снятия человека с военного учета

Об этом рассказала "РБК-Украина" юрист практики военного права ЮК "Приходько та партнери" Диана Тернова. Она добавила, что конкретные основания для исключения указываются в статье 37 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Исключению из военного учета в соответствующих ТЦК и СП подлежат граждане Украины, которые:

умерли или признаны в установленном законом порядке безвестно отсутствующими или объявлены умершими;

прекратили гражданство Украины;

признаны непригодными к военной службе;

достигли предельного возраста пребывания в запасе.

"Следовательно, как раз те, кто был снят, должны возобновиться на учете. А значит их могут мобилизовать", — подытожила Тернова.

Ранее "Телеграф" писал, чем отличается "исключение" из военного учета и "снятие" с учета. Эту разницу запомнить просто.

Также мы рассказывали, что процесс вручения повестки будут снимать на камеру. Причем это можно делать как сотрудникам ТЦК, так и военнообязанным, у которого проверяют документы.