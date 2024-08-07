Отсрочка от мобилизации по уходу за лицом с инвалидностью: что нужно знать

Законодательством установлены четкие правила

Военная служба — это обязанность каждого гражданина призывного возраста. Однако действующее законодательство предусматривает отсрочку для определенных категорий военнообязанных, и среди них — по уходу за лицом с инвалидностью.

Кто имеет право на отсрочку, рассказали в адвокатском объединении "Бачинский и партнеры". Юристы также уточнили, что для этого нужно.

Отмечается, что обычные граждане могут осуществлять постоянный уход только на непрофессиональной основе и проходить обучение им не нужно. Ухаживать они могут за членами своей семьи, с которыми вместе проживают и которые являются:

лицами с инвалидностью I группы (кроме тех, кто нуждается в помощи вследствие психического расстройства);

детьми с инвалидностью;

пожилыми гражданами с когнитивными нарушениями; неизлечимо больными, которые из-за нарушения функций организма не могут самостоятельно передвигаться и сами себя обслуживать

детьми, которым инвалидность не установлена, но они больны тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, с тяжелыми врожденными пороками развития, редкими орфанными заболеваниями, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, сахарным диабетом I типа, острыми хроническими заболеваниями почек IV степени, детьми, получившие тяжелую травму, требующими трансплантации органа и паллиативной помощи.

Необходимость осуществления постоянного ухода определяет МСЭК или ВЛК.

Как получить отсрочку в связи с постоянным уходом за лицом с инвалидностью

Отсрочка предоставляется в случае, если военнообязанный осуществляет постоянный уход за лицом с инвалидностью и проживает вместе. Чтобы ее получить, военнообязанный с соответствующим заявлением и документами должен обратиться в ТЦК и СП, где он состоит на учете.

Отметим, в ВР подан законопроект, которым планируется упростить жизнь людям с инвалидностью. Благодаря изменениям военнообязанным станет значительно проще оформить отсрочку от мобилизации, а людям с инвалидностью — реализовать свое право на постоянный уход