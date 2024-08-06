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Замість "мільйона довідок" — одна: до ВР подано законопроєкт, який спростить життя людям з інвалідністю

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
krliman.gov.ua Новина оновлена 06 серпня 2024, 14:43

Тепер оформити відстрочку від мобілізації для догляду за людьми з інвалідністю 1 та 2 групи можна буде простіше. Відповідний законопроект внесено до Верховної Ради.

Його ініціатором являється нардеп Георгій Мазурашу. Тепер для оформлення відстрочки необхідно буде просто письмову заяву особи з інвалідністю та опікуна.

"Якщо особа з інвалідністю подає письмову заяву, що серед рідних немає тих, які можуть за взаємною згодою (це теж важливо!) готові забезпечити утримання/догляд, та вказують, кого саме обирають для цих функцій (не більше двох), цього має бути достатньо", — пише Мазурашу.

Зазначається, що завдяки цим змінам військовозобов'язаним буде значно простіше оформити відстрочку від мобілізації, а людям з інвалідністю — реалізувати своє право на постійний догляд. Також планується, що проєкт мінімізує корупцію.

Фото: Телеграф
Проєкт закону
Фото: Телеграф
Проєкт закону
Фото: Телеграф
Порівняльна записка
Фото: Телеграф
Порівняльна записка

Раніше "Телеграф" писав, що чинне законодавство передбачає відстрочку для певних категорій військовозобов’язаних. Ми розбиралися, чи відносяться до них люди з інвалідністю 3 групи.

Крім того, "Телеграф" розповідав, коли потрібно пройти повторний медогляд людям з інвалідністю та що буде у разі неявки. Виявляється, у цьому випадку військовозобов’язаного очікують серйозні наслідки.

Теги:
#Інвалідність #Мобілізація #відстрочка