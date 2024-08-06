Замість "мільйона довідок" — одна: до ВР подано законопроєкт, який спростить життя людям з інвалідністю

Тепер оформити відстрочку від мобілізації для догляду за людьми з інвалідністю 1 та 2 групи можна буде простіше. Відповідний законопроект внесено до Верховної Ради.

Його ініціатором являється нардеп Георгій Мазурашу. Тепер для оформлення відстрочки необхідно буде просто письмову заяву особи з інвалідністю та опікуна.

"Якщо особа з інвалідністю подає письмову заяву, що серед рідних немає тих, які можуть за взаємною згодою (це теж важливо!) готові забезпечити утримання/догляд, та вказують, кого саме обирають для цих функцій (не більше двох), цього має бути достатньо", — пише Мазурашу.

Зазначається, що завдяки цим змінам військовозобов'язаним буде значно простіше оформити відстрочку від мобілізації, а людям з інвалідністю — реалізувати своє право на постійний догляд. Також планується, що проєкт мінімізує корупцію.

Проєкт закону

Проєкт закону

Порівняльна записка

Порівняльна записка

Раніше "Телеграф" писав, що чинне законодавство передбачає відстрочку для певних категорій військовозобов’язаних. Ми розбиралися, чи відносяться до них люди з інвалідністю 3 групи.

Крім того, "Телеграф" розповідав, коли потрібно пройти повторний медогляд людям з інвалідністю та що буде у разі неявки. Виявляється, у цьому випадку військовозобов’язаного очікують серйозні наслідки.