Ющенко сказав, як закінчиться війна в Україні

Свій сценарій він вважає реальним

Третій президент України Віктор Ющенко, який з’явився у жартівливому відео в соцмережах, вважає, що війна закінчиться нашою перемогою. У Росії немає шансів виграти.

Про це експрезидент розповів в інтерв’ю "Апострофу". Ющенко стверджує, що перемога Росії стане кінцем для Європи.

Чому Росія не повинна виграти

"По-перше, я не думаю, що Росія має шанси на перемогу. Це формула, по якій має вестися діалог з усіма нашими партнерами на Заході і це питання виживання всієї західної цивілізації. Перемога Росії не повинна бути можливою за жодних обставин", ― сказав експрезидент.

Росія є терористичним режимом з ядерним арсеналом, нагадує Ющенко. До того ж її можуть підсилити інші союзники.

Колишній президент порівняв перемогу Росії з перемогою Гітлера у Другій світовій війні. Ющенко поділився прогнозом на випадок, якщо Кремль не програє.

"Наслідки важко помислити. Це однозначно тотальна руйнація, війна, геноцид і глобальний голод. Це концтабір на території Європи, коли залізна завіса не розділить, а закриє собою європейський континент. Інше питання, що увійде у поняття поразки Росії", ― сказав політик.

РФ не зупиниться на Україні. Вона вже націлена на країни Балтії та Північної Європи, зазначає експрезидент.

"Вихід з України не зупинить її, і Росія вже позначила вектори, куди піде далі. Думаю, що це Балтійські країни та Північна Європа", ― прогнозує Ющенко.

Війна в Україні закінчиться перемогою

"Однозначно, це повний вихід російських солдат, включно із Кримом. Переконаний, що такий сценарій реальний. Це міжнародні гарантії безпеки з ключовими партнерами, і ми бачимо ці неймовірні дипломатичні успіхи вищого державного керівництва та МЗС. Це реальна перспектива членства в НАТО та набуття членства в ЄС у найкоротші терміни. Це посилені санкції щодо Росії, репарації та реальний механізм притягнення винних за вчинення воєнних злочинів у міжнародних судах", ― відповів Ющенко на запитання, якою він бачить перемогу України.

Експрезидент також нагадав про рішення Міжнародного кримінального суду видати орден на арешт Путіна та інших військових злочинців. Вони повинні бути покарані.

Перемога для Ющенка — це повернення миру, інвестиції у відбудову України, повага до військових від суспільства та підтримка з боку держави. Він зазначив, що важливо шанувати їхній подвиг, а також повернути всіх полонених.

"…це шанування подвигу української армії, живих і загиблих воїнів, щоб ніхто не був зраджений, втрачений чи забутий; це звільнення українських полонених з російських катівень", — сказав Ющенко.

Згадав він і про українців, які виїхали з країни через війну. Для експрезидента перемогою буде, якщо вони повернуться додому.

"І це повернення додому мільйонів українців, без яких ми не зможемо відбудувати свою країну і дати їй достойне майбутнє", — сказав Ющенко.

Зазначимо, що все частіше в інформаційному просторі з’являються повідомлення про початок перемовин між Україною та Росією. Нещодавно про це заявив зокрема президент Фінляндії Александр Скубб. Причому він не назвав виведення російських військ з України обов’язковою умовою для початку переговорного процесу.

Частіше про перемовини говорить і Китай. Щоправда, у офіційного Пекіна свої інтереси. Він використовує війну в Україні задля посилення власного впливу на міжнародній арені.

Представники Кремля теж регулярно заявляють про нібито готовність до перемовин. Проте вони суперечать самі собі ж.

Раніше "Телеграф" писав, що у Кремлі заявили про готовність до серйозних перемовин з Україною. Проте водночас Пєсков сказав, що не довіряє українській владі.