​​Важливі причини неприбуття за повісткою: скільки треба часу, аби сповістити ТЦК

З об'єктивних причин можна подати відповідні докази, і така поважна причина буде зарахована

Після отримання повістки військовозобов’язаний має прийти до ТЦК у зазначений термін. Проте існують деякі поважні причини неприбуття по повістці.

Про особливості процесу призову розповіла офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи Київського міського ТЦК та СП Лариса Козак, пише 24 Канал.

Неприбуття до ТЦК — які законні причини

Поважні причини неприбуття по повістці вже закріплені в Законі України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та постанові Кабміну №560.

"Згідно з документами, у разі неможливості прибути з поважних причин (це зазвичай хвороба, обставини непереборної сили, смерть близького родича тощо), громадянин зобов'язаний не пізніше триденного терміну особисто подати відповідні документи, які підтверджують його поважну причину до ТЦК з подальшим прибуттям протягом 7 днів", — розповіла Лариса Козак.

В ТЦК наголошують, що з об'єктивних причин можна подати відповідні докази, і така поважна причина буде зарахована РТЦК. Після цього особа не буде піддаватися адміністративному стягненню.

"Розберемо приклад: у військовозобов'язаного визначена дата прибуття на 1 серпня. Громадянин захворів, у нього є три дні на повідомлення ТЦК із поданням відповідних підтверджуючих документів про причини неявки, тобто до четвертого числа він повинен обов'язково надіслати лікарняний лист. Якщо ця дата буде прострочена, то вже 4 серпня людині можуть одразу виносити постанову про штраф. Якщо громадянин вкладається в ці терміни, то його "ставлять на паузу" і чекають подальшого прибуття вже протягом 7 днів", — пояснила офіцер сектору мобілізаційно-оборонної роботи.

Якщо обставини непереборної сили, хвороба не обмежуються сьомим днем, на практиці бажано повторно повідомити причини неявки.

Раніше "Телеграф" писав, що у Раді висловилися щодо можливості електронних повісток.