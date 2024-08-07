"Є політична воля": у Раді висловилися щодо можливості електронних повісток

Нардеп дав чітку відповідь

В Україні триває загальна мобілізація й отримати повістку військовозобов'язані чоловіки можуть за домашніми адресами та у громадських місцях. Також не припиняються розмови, чи будуть розсилати електронні повістки — на це питання відповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

Під час брифінгу 6 серпня він зазначив, що станом на поточний момент надсилати повістки в електронному форматі не планується. За словами Веніславського, наразі жодних законодавчих ініціатив щодо цього немає, використання електронних засобів для вручення повісток не передбачено.

"Є однозначна політична воля президента, Верховної Ради та виконавчої влади про те, що Резерв+ і будь-які інші засоби електронної комунікації з громадянами України використовуватися для вручення повісток не будуть. Це перше. Це політична воля", — зазначив нардеп.

Він додав, що будь-які нововведення мають вирішуватися виключно на законодавчому рівні. На даний момент немає навіть ініціатив щодо введення повісток в електронному вигляді.

"Жодних законодавчих ініціатив щодо цього немає. І на даний момент навіть не реєструються такі ініціативи. Тому про це говорити на сьогодні точно немає жодних підстав. Політична воля очевидна, юридичних підстав немає", — резюмував Веніславський.

Як писав "Телеграф", він також розповів, що шанс отримати повістку однаковий й у тих військовозобов'язаних, які оновили свої дані, й у тих, хто не виконав цю вимогу закону. Тільки другим крім повістки загрожує ще й штраф.