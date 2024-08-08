Важные причины неприбытия за повесткой: сколько нужно времени, чтобы известить ТЦК

По объективным причинам можно представить соответствующие доказательства, и такая уважительная причина будет засчитана

После получения повестки военнообязанный должен прийти в ТЦК в указанный срок. Однако есть некоторые уважительные причины неприбытия по повестке.

Об особенностях процесса призыва рассказала офицер сектора мобилизационно-оборонительной работы Киевского городского ТЦК и СП Лариса Козак, пишет 24 канал.

Неприбытие в ТЦК — какие законные причины

Уважительные причины неприбытия по повестке уже закреплены в Законе Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлении Кабмина №560.

"Согласно документам, в случае невозможности прибыть по уважительным причинам (это обычно болезнь, обстоятельства непреодолимой силы, смерть близкого родственника и т.п.), гражданин обязан не позднее трехдневного срока лично подать соответствующие документы, подтверждающие его уважительную причину в ТЦК с последующим прибытием в течение 7 дней", — рассказала Лариса Козак.

В ТЦК подчеркивают, что по объективным причинам можно представить соответствующие доказательства, и такая уважительная причина будет засчитана РТЦК. После этого лицо не будет подвергаться административному взысканию.

"Разберем пример: у военнообязанного определена дата прибытия на 1 августа. Гражданин заболел, у него есть три дня на уведомление ТЦК с представлением соответствующих подтверждающих документов о причинах неявки, то есть к четвертому числу он должен обязательно отправить больничное письмо. Если эта дата будет просрочена, то уже 4 августа человеку сразу могут выносить постановление о штрафе.

Если обстоятельства непреодолимой силы болезнь не ограничиваются седьмым днем, на практике желательно повторно сообщить причины неявки.

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