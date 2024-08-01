Туберкульоз не завада для фронту? Чи можуть зараз мобілізувати з цією хворобою

Законодавство чітко дає у відповідь це питання

Під час воєнного стану в Україні продовжує діяти обов’язкова мобілізація військовозобов’язаних. Однак за певних захворювань вони можуть отримати відстрочку.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, чи можуть мобілізувати людину з туберкульозом. Зазначимо, що перелік хвороб, з якими беруть або не беруть на службу, зазначений у тексті Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністерства оборони №262 від 27 квітня 2024 року.

Зокрема, людина з активним туберкульозом легень з виділенням мікобактерій та (або) при розпаді легеневої тканини або з активним, прогресуючим туберкульозом інших органів позалегеневої локалізації непридатна до військової служби з винятком з військового обліку.

Якщо ж у військовозобов’язаного активний туберкульоз легень без виділення мікобактерій та розпаду легеневої тканини, позалегеневий туберкульоз у період основного курсу лікування, він вважається непридатним до військової служби з переглядом через 6 місяців.

Якщо військовозобов’язаний вилікувався від туберкульозу, він вважається придатним до служби у військових частинах забезпечення, ТЦК і СП, ВВНЗ, навчальних центрах, установах, медичних підрозділах, підрозділах логістики, зв’язку, оперативного забезпечення, охорони. Якщо є залишкові зміни після вилікованого туберкульозу різних локалізацій, людина також вважається придатною до військової служби.

Положення про військово-лікарську експертизу щодо туберкульозу

Раніше ми писали, чи можуть мобілізувати людей з інфекційними захворюваннями. Також "Телеграф" писав, чи можуть мобілізувати із глистами.