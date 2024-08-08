Не только переломы: с какими травмами не мобилизуют в Украине (полный список)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Есть три категории таких травм
Новый закон о мобилизации предусматривает целый ряд заболеваний, с которыми мужчину призывного возраста не мобилизуют, в том числе не берут на службу и с некоторыми травмами. Эти люди, вероятно, будут получать статус "непригодный к военной службе с исключением с воинского учета".
"Телеграф" рассказывает, о каких травмах идет речь. Всего в этом списке отмечено несколько категорий и о них идет речь в тексте приказа Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.
В целом есть несколько видов травм, с которыми не возьмут на службу. В их число входят травмы головы и шеи и их последствия со значительными нарушениями функций:
- переломы костей черепа и лица, перелом свода черепа, костей лица, верхней и нижней челюсти;
- травмы носа, уха, губы и полости рта;
- повреждение структур слуховой системы;
- травмы глаза и орбиты;
- травмы горла, трахеи, гортани;
- внутричерепная травма (сотрясение, контузия, сдавление, наличие инородного тела, кровоизлияния вследствие травмы);
- травма зрительного нерва и их ведущих путей, других черепных нервов; последствия поражения центральной нервной системы от действия внешних факторов.
Еще одна категория — это травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и переферических нервов (со значительными нарушениями функций). Это в свою очередь:
- переломы позвоночника на любом уровне,
- перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка,
- вывих, подвыв позвонка,
- разрыв межпозвонкового диска;
- разрыв, срыв, срыв и кровоизлияние спинного мозга.
- Травмы внутренних органов грудной, брюшной полостей, органов, расположенных внебрюшинно, органов таза, политравмы со значительными нарушениями функций.
Третья категория: травмы верхних и нижних конечностей:
- переломы костей,
- травматическое повреждение кровеносных сосудов,
- неизвлеченные металлические конструкции,
- переломы ребер, грудины, лопатки, ключицы,
- переломы костей таза со значительными нарушениями функций.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, с какими болезнями кожи не мобилизуют на службу граждан призывного возраста в Украине. Всего этих заболеваний есть пять.