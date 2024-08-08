Не только переломы: с какими травмами не мобилизуют в Украине (полный список)

Есть три категории таких травм

Новый закон о мобилизации предусматривает целый ряд заболеваний, с которыми мужчину призывного возраста не мобилизуют, в том числе не берут на службу и с некоторыми травмами. Эти люди, вероятно, будут получать статус "непригодный к военной службе с исключением с воинского учета".

"Телеграф" рассказывает, о каких травмах идет речь. Всего в этом списке отмечено несколько категорий и о них идет речь в тексте приказа Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

В целом есть несколько видов травм, с которыми не возьмут на службу. В их число входят травмы головы и шеи и их последствия со значительными нарушениями функций:

переломы костей черепа и лица, перелом свода черепа, костей лица, верхней и нижней челюсти;

травмы носа, уха, губы и полости рта;

повреждение структур слуховой системы;

травмы глаза и орбиты;

травмы горла, трахеи, гортани;

внутричерепная травма (сотрясение, контузия, сдавление, наличие инородного тела, кровоизлияния вследствие травмы);

травма зрительного нерва и их ведущих путей, других черепных нервов; последствия поражения центральной нервной системы от действия внешних факторов.

Еще одна категория — это травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и переферических нервов (со значительными нарушениями функций). Это в свою очередь:

переломы позвоночника на любом уровне,

перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка,

вывих, подвыв позвонка,

разрыв межпозвонкового диска;

разрыв, срыв, срыв и кровоизлияние спинного мозга.

Травмы внутренних органов грудной, брюшной полостей, органов, расположенных внебрюшинно, органов таза, политравмы со значительными нарушениями функций.

Третья категория: травмы верхних и нижних конечностей:

переломы костей,

травматическое повреждение кровеносных сосудов,

неизвлеченные металлические конструкции,

переломы ребер, грудины, лопатки, ключицы,

переломы костей таза со значительными нарушениями функций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, с какими болезнями кожи не мобилизуют на службу граждан призывного возраста в Украине. Всего этих заболеваний есть пять.