Укр

Не только переломы: с какими травмами не мобилизуют в Украине (полный список)

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
Дата публикации
Читати українською
Автор
Коллаж "Телеграфа" Новость обновлена 08 августа 2024, 19:47

Есть три категории таких травм

Новый закон о мобилизации предусматривает целый ряд заболеваний, с которыми мужчину призывного возраста не мобилизуют, в том числе не берут на службу и с некоторыми травмами. Эти люди, вероятно, будут получать статус "непригодный к военной службе с исключением с воинского учета".

"Телеграф" рассказывает, о каких травмах идет речь. Всего в этом списке отмечено несколько категорий и о них идет речь в тексте приказа Министерства обороны №262 от 27 апреля 2024 об утверждении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

В целом есть несколько видов травм, с которыми не возьмут на службу. В их число входят травмы головы и шеи и их последствия со значительными нарушениями функций:

  • переломы костей черепа и лица, перелом свода черепа, костей лица, верхней и нижней челюсти;
  • травмы носа, уха, губы и полости рта;
  • повреждение структур слуховой системы;
  • травмы глаза и орбиты;
  • травмы горла, трахеи, гортани;
  • внутричерепная травма (сотрясение, контузия, сдавление, наличие инородного тела, кровоизлияния вследствие травмы);
  • травма зрительного нерва и их ведущих путей, других черепных нервов; последствия поражения центральной нервной системы от действия внешних факторов.

Еще одна категория — это травмы позвоночника, спинного мозга, кровеносных сосудов, нервных сплетений и переферических нервов (со значительными нарушениями функций). Это в свою очередь:

  • переломы позвоночника на любом уровне,
  • перелом позвонка, дуги позвонка, остистого, поперечного отростка,
  • вывих, подвыв позвонка,
  • разрыв межпозвонкового диска;
  • разрыв, срыв, срыв и кровоизлияние спинного мозга.
  • Травмы внутренних органов грудной, брюшной полостей, органов, расположенных внебрюшинно, органов таза, политравмы со значительными нарушениями функций.

Третья категория: травмы верхних и нижних конечностей:

  • переломы костей,
  • травматическое повреждение кровеносных сосудов,
  • неизвлеченные металлические конструкции,
  • переломы ребер, грудины, лопатки, ключицы,
  • переломы костей таза со значительными нарушениями функций.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, с какими болезнями кожи не мобилизуют на службу граждан призывного возраста в Украине. Всего этих заболеваний есть пять.

Теги:
#Украина #Армия #Травмы #Мобилизация