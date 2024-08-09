Військовий облік жінок в Україні: хто підлягає та що потрібно знати

Невчасне оновлення даних вважається адміністративним правопорушенням

В Україні мобілізація для жінок залишається добровільною. Однак представниці деяких професій мають в обов'язковому порядку стати на військовий облік та оновити військо-облікові дані.

За статтею 1 Закону України Про військовий обов’язок і військову службу спеціальностями, підлягають постановці на військовий облік жінки з медичною чи фармацевтичною освітою. Зокрема, громадянки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком.

Жінки, що мають спеціальність або професію, споріднену з військово-обліковою, стають на облік за бажанням.

Жінки-медики та фармацевтки, які мають стати на військовий облік:

працівниць державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, які здобули освіту за цими спеціальностями;

студентки останніх курсів цих спеціальностей;

безробітні жінки з медичною або фармацевтичною освітою.

Також жінки віком від 18 до 60 років, які здобули освіту за медичними та фармацевтичними спеціальностями, мають оновити свої військово-облікові дані. З 16 липня особи, що не уточнили дані вчасно можуть отримати штраф від 17 000 до 25 500 грн. Це правопорушення кваліфікується як адміністративне.

Водночас за Кодексом України наразі автоматичного виписування штрафів не передбачено. Проте він накладається на особу протягом трьох місяців від дати виявлення правопорушення, але не більше як рік від дати вчинення такого правопорушення.

Раніше "Телеграф" писав, чи можна оновити військово-облікові дані у серпні та чим це загрожує. Є великий шанс нарватися на штраф.