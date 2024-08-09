Ті ж самі правила? Як військовозобов'язаним за кордоном оновити дані і за яких умов їм не нарахують штраф

Адвокат відповіла, яких наслідків очікувати

В Україні до 16 липня військовозобов'язані мали б оновити свої дані. Це також стосується чоловіків, які наразі перебувають за кордоном.

Актуалізувати свої дані треба згідно зі законом "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" від 14 квітня 2024 року. Про це повідомила адвокат ЮК "Де-Юре" Лариса Кісь в коментарі РБК-Україна.

Вона сказала, що військовозобов'язані мали надати наступну інформацію у ТЦК та СП:

адресу проживання;

номера засобів зв’язку;

адреса електронної пошти (за наявності електронної пошти);

інші персональні дані.

"Строк оновлення минув 17 липня. З цієї дати військовозобов'язані можуть надавати інформацію про зміну своїх облікових даних за правилами постанови Кабміну №1487. Військовозобов’язані за наявності у них дійсних військово-облікових документів можуть надавати інформацію про зміну облікових даних через подання заяв та підтверджуючих документів, на підставі яких ТЦК вносить зміни до відповідних облікових документів та Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів (до так званого "Оберігу") упродовж 7 днів з дати настання змін", — пояснює Лариса Кісь.

Однак такий спосіб підходить лише для тих, хто має військово-облікові документи та стоїть на обліку в ТЦК.

У разі відсутності документів, то особа має з паспортом прийти до ТЦК особисто та стати на облік, знятись з обліку або внести зміни до даних.

Якщо військовозобов'язаний змінив місце проживання або в його паспорті відсутні відмітки про реєстрацію місця проживання, то потрібно подати інформацію, яка підтверджується документами або відомостями відповідно до закону "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні" та постанови Кабміну №265 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування).

"Тобто щотижня надавати до ТЦК заяву з визначенням вигаданої адреси свого місця проживання не перешкодить надсиланню повістки за офіційно зареєстрованою та підтвердженою адресою", — пояснила адвокат.

Як військовозобов'язаному, що наразі за кордоном, оновити дані

У разі перебування за кордоном, особа може надіслати повідомлення про зміну даних шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності).

"Актуалізація місця проживання для таких військовозобов'язаних більш ніж нагальна через необхідність контролю адреси реєстрації, на яку може бути надіслана повістка від ТЦК, ігнорування якої призведе до адміністративної відповідальності, обмеження прав керування транспортним засобом та інші негативні наслідки у вигляді накопичення штрафів, арешти майна, а також до кримінальної відповідальності", — попередила адвокат.

Коли українці не отримають штраф

Особу не можуть притягнути до відповідальності, якщо вона надала персональні дані шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних, адміністраторами яких є державні органи.

За словами адвоката, наразі не передбачено іншої відповідальності за не оновлення даних, крім адміністративної.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли в Україні будуть надіслані вже перші штрафи за не оновлення військово-облікових даних.