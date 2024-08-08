Обмеження ухилянта у керуванні авто: стало відомо, як виглядатиме вимога ТЦК (фото)

Остаточне рішення ухвалюватиме суд

Згідно із законом про мобілізацію, якщо військовозобовʼязаний не оновив свої військово-облікові дані, суд може ухвалити рішення про тимчасове обмеження у праві керування транспортним засобом. Але перед цим ТЦК має направити такій особі вимогу про виконання обов'язків.

Щоб обмежити ухилянта у праві керувати авто, ТЦК повинен буде довести у суді неможливість його доставки до ТЦК поліцією, пише "Судово-юридична газета". Спочатку керівник ТЦК, який встановив невиконання громадянином обов’язків, передбачених ч. 1 ст. 22 у новій редакції (неявка на виклик ТЦК, непроходження медичного огляду), ч. 3 статті 22 (неуточнення у ТЦК своїх військово-облікових даних протягом 60 днів), та вчинення ним адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 210-1 КУпАП (порушення законодавства про мобілізацію), звертається до поліції щодо здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до ТЦК.

У разі отримання письмової відповіді від поліції про неможливість здійснити адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК, керівник ТЦК протягом 5 днів надсилає цьому громадянину в паперовій формі засобами поштового зв’язку рекомендованим листом з повідомленням про вручення вимогу про виконання обов’язку. На наступному фото зображено, як саме буде виглядати цей документ.

І якщо громадянин добровільно протягом 10 календарних днів з дня вручення вимоги не виконав зазначеного у ній обов’язку, ТЦК звертається до суду з приводу тимчасового обмеження такого громадянина у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

При цьому суд може відмовити у задоволенні заявлених позивачем вимог. Це відбудеться у разі, якщо ТЦК не доведе існування обставин та вжиття заходів. Тимчасове обмеження встановлюється на строк до виконання або відкликання вимоги ТЦК.

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