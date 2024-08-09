Те же правила? Как военнообязанным за границей обновить данные и при каких условиях им не начислят штраф

Адвокат ответила, каких последствий ждать

В Украине до 16 июля военнообязанные должны обновить свои данные. Это также касается мужчин, которые сейчас находятся за границей.

Актуализировать свои данные следует согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета" от 14 апреля 2024 года. Об этом сообщила адвокат ЮК "Де-Юре" Лариса Кись в комментарии РБК-Украина.

Она сказала, что военнообязанные должны предоставить следующую информацию в ТЦК и СП:

адрес проживания;

номера средств связи;

адрес электронной почты (при наличии электронной почты);

другие персональные данные.

"Срок обновления истек 17 июля. С этой даты военнообязанные могут предоставлять информацию об изменении своих учетных данных по правилам постановления Кабмина №1487. Военнообязанные при наличии у них действительных военно-учетных документов могут предоставлять информацию об изменении учетных данных путем подачи заявлений и подтверждающих документов, на основании которых ТЦК вносит изменения в соответствующие учетные документы и Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов (в так называемый "Оберег") в течение 7 дней с даты наступления изменений", — объясняет Лариса Кись.

Однако такой способ подходит только для тех, кто имеет военно-учетные документы и состоит на учете в ТЦК.

В случае отсутствия документов, лицо должно с паспортом прийти в ТЦК лично и стать на учет, сняться с учета или внести изменения в данные.

Если военнообязанный изменил место жительства или в его паспорте отсутствуют отметки о регистрации места жительства, то нужно подать информацию, подтверждаемую документами или сведениями в соответствии с законом "О предоставлении публичных (электронных публичных) услуг по декларированию и регистрации места жительства в Украине" и постановления Кабмина №265 Порядка декларирования и регистрации места жительства (пребывания).

"То есть еженедельно предоставлять в ТЦК заявление с определением вымышленного адреса своего места жительства не помешает отправке повестки по официально зарегистрированному и подтвержденному адресу", — пояснила адвокат.

Как военнообязанному, что сейчас за границей, обновить данные

В случае пребывания за границей, лицо может отправить сообщение об изменении данных путем уведомления на официальный электронный адрес ТЦК по месту нахождения на военном учете или через электронный кабинет призывника, военнообязанного, резервиста (при наличии).

"Актуализация места жительства для таких военнообязанных более чем актуальна из-за необходимости контроля адреса регистрации, на которую может быть направлена повестка от ТЦК, игнорирование которой приведет к административной ответственности, ограничению прав управления транспортным средством и другие негативные последствия в виде накопления штрафов, аресты имущества, а также к уголовной ответственности" — предупредила адвокат.

Когда украинцы не получат штраф

Лицо не может быть привлечено к ответственности, если оно предоставило персональные данные путем электронного информационного взаимодействия с другими информационно-коммуникационными системами, реестрами, базами данных, администраторами которых являются государственные органы.

По словам адвоката, пока не предусмотрена другая ответственность за не обновление данных, кроме административной.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, когда в Украину будут направлены уже первые штрафы за не обновление военно-учетных данных.