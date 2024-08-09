В Україні спіймали бухгалтерку з 4,7 млн євро в багажнику: її компанія постачала продукти для Міноборони

Представники компанії заявили про нібито тиск з боку БЕБ під час обшуку

Було викрито групу компаній-постачальників продуктів для Міноборони, яких підозрюють в ухиленні від сплати податків. Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) затримали бухгалтерку, яка у багажнику авто перевозила 4,7 млн євро, ймовірно, намагаючись приховати "чорну касу".

Як зазначають у відомстві, під час оперативних дій жінка не змогла пояснити походження грошей.

Компанія, де вона працює, займається постачання продуктів і протягом 2022-2023 років отримала від Міністерства оборони 14,5 млрд грн. БЕБ вважає, що компанія займалася податковими махінаціями.

"Службові особи документально оформили ряд безтоварних операцій з придбання та постачання продуктів харчування з підконтрольними підприємствами, що мають ознаки фіктивності. У такий спосіб та шляхом підміни номенклатури й завищення вартості товарів вони безпідставно сформували витрати на податковий кредит з ПДВ. Це дало змогу ухилитись від сплати податків в особливо великих розмірах", – йдеться в повідомленні.

У приміщеннях групи компаній та за місцями проживання ймовірних фігурантів було проведено обшуки. Оперативники вилучили документи та чорнову бухгалтерію.

Водночас у БЕБ додали, що, попри дотримання всіх норм чинного законодавства під час обшуків, представники підприємства заявили про нібито тиск з боку Бюро.

Відкрито кримінальне провадження розслідують за ч. 3 ст. 212 (ухилення від податків) та ч. 2 ст. 209 (відмивання грошей) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

Вище викладена інформація здійняла шквал емоцій в українців. Так, дехто написав, що це ні в які ворота не лізе, а дехто просто шокований масштабом. Проте знайшлись і жартівливі коментарі, на кшталт: "Цих грошей як раз на відновлення "Охматдиту" вистачить" та "Треба було йти вчитись на бухгалтера".

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Львівщині БЕБ викрило банду псевдоволонтерів. Зловмисники реалізовували схему нелегального імпорту елітних автомобілів.