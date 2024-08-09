В Украине поймали бухгалтера с 4,7 млн ​​евро в багажнике: ее компания поставляла продукты для Минобороны

Представители компании заявили о якобы давлении со стороны БЭБ во время обыска

Была разоблачена группа компаний-поставщиков продуктов для Минобороны, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов. Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) задержали бухгалтера, которая в багажнике авто перевозила 4,7 млн евро, вероятно, пытаясь скрыть "черную кассу".

Как отмечают в ведомстве, в ходе оперативных действий женщина не смогла объяснить происхождение денег.

Компания, где она работает, занимается поставкой продуктов и в течение 2022-2023 годов получила от Министерства обороны 14,5 млрд грн. БЭБ считает, что компания занималась налоговыми махинациями.

"Должностные лица документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания с подконтрольными предприятиями, имеющими признаки фиктивности. Таким образом и путем подмены номенклатуры и завышения стоимости товаров они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС. Это позволило уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах" , – говорится в сообщении.

В помещениях группы компаний и по местам проживания возможных фигурантов были проведены обыски. Оперативники изъяли документы и черновую бухгалтерию.

В то же время в БЭБ добавили, что, несмотря на соблюдение всех норм действующего законодательства во время обысков, представители предприятия заявили о якобы давлении со стороны Бюро.

Возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 212 (уклонение от налогов) и ч. 2 ст. 209 (отмывание денег) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Выше изложенная информация подняла шквал эмоций у украинцев. Так, некоторые написали, что это ни в какие ворота не лезет, а некоторые просто шокированы масштабом. Однако нашлись и шутливые комментарии, вроде: "Этих денег как раз на восстановление "Охматдета" хватит" и "Надо было идти учиться на бухгалтера".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Львовщине БЭБ разоблачило банду псевдоволонтеров. Злоумышленники реализовали схему нелегального импорта элитных автомобилей.