Повний КамАЗ: прикордонники в Одеській області затримали велику групу ухилянтів

Ухилянтів затримали біля населеного пункту Станіславівка на Одещині, вони планували потрапити до Придністров'я

В Одеській області прикордонники затримали 42 ухилянти від мобілізації, які планували подолати кордон, перебуваючи у кузові автомобіля КамАЗ. Кожен з них заплатив за виїзд з України від 6 до 8 тисяч доларів США.

Про це повідомили інформаційні канали. Офіційної інформації від Державної прикордонної служби України ще не було.

Зазначається, що ухилянтів затримали біля населеного пункту Станіславівка на Одещині. Машина прямувала до Придністров'я. Ухилянтів виявилося так багато, що прикордонники спочатку трохи розгубилися, але потім швидко усіх затримали.

Раніше "Телеграф" опублікував добірку з 8 найбільш епічних фото ухилянтів, які намагались незаконно перетнути кордон України. Вони одягали смішні маски та навіть пробували переплисти Тису на матраці.

Також "Телеграф" розповідав, що у Закарпатській області 15-річного підлітка було затримано під час незаконного переправлення ухилянтів за кордон. Його мати за це отримала штраф у розмірі 1700 гривень.

А 6 серпня двоє іноземців, громадян однієї із країн Південно-Західної Азії, намагалися вивезти за кордон 16 військовозобов’язаних українців. Подорожували з вітерцем — у рефрижераторі з тушами корів.